Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лучший пекарь Британии (2010), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 12

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 21 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 12 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в дюжине финалистов впервые в истории программы оказываются итальянский конкурсант, а также пекарь-веган, не использующий ингредиенты животного происхождения даже ради испытаний. Конкурс вновь судят Пол Голливуд и Прю Лейт, а трансляцию комментируют Ноэль Филдинг и Мэтт Лукас. В качестве фирменного задания пекарям поручают приготовить 12 декоративных мини-булочек за два часа. Техническая задача, поставленная Прю, требует, чтобы пекари за это же время испекли солодовый хлеб с домашним маслом по ее рецепту. Но самым увлекательным и зрелищным испытанием сезона становится создание антигравитационного иллюзионного торта.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя торта Cake Week
Сезон 12 Серия 1
21 сентября 2021
Неделя бисквита Biscuit Week
Сезон 12 Серия 2
28 сентября 2021
Неделя хлеба Bread Week
Сезон 12 Серия 3
5 октября 2021
Десертная неделя Dessert Week
Сезон 12 Серия 4
12 октября 2021
Немецкая неделя German Week
Сезон 12 Серия 5
19 октября 2021
Кондитерская неделя Pastry Week
Сезон 12 Серия 6
26 октября 2021
Карамельная неделя Caramel Week
Сезон 12 Серия 7
2 ноября 2021
Бесплатная неделя Free-From Week
Сезон 12 Серия 8
9 ноября 2021
Неделя кондитерских изделий Patisserie Week
Сезон 12 Серия 9
16 ноября 2021
Финал The Final
Сезон 12 Серия 10
23 ноября 2021
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше