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Лучший пекарь Британии (2010), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 6

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 5 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 6 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» двенадцать участников вновь борются за звание лучшего кулинара Соединенного Королевства. Значение имеет не столько «школа» и выучка конкурсантов, сколько их талант и фантазия. Никто из них прежде не занимался выпечкой на профессиональном уровне, но тот, кто продержится до финала, сможет начать карьеру кондитера в престижном ресторане. Мэри Берри и Пол Голливуд возвращаются в качестве судей, а соревнование вновь проводится на территории Уэлфорд-парка в графстве Беркшир. В первом испытании пекарям дается два часа на приготовление пирога с мадерой.

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Торт Cake
Сезон 6 Серия 1
5 августа 2015
Бисквиты Biscuits
Сезон 6 Серия 2
12 августа 2015
Хлеб Bread
Сезон 6 Серия 3
19 августа 2015
Десерты Desserts
Сезон 6 Серия 4
26 августа 2015
Альтернативные ингредиенты Alternative Ingredients
Сезон 6 Серия 5
2 сентября 2015
Выпечка Pastry
Сезон 6 Серия 6
9 сентября 2015
Викторианский Victorian
Сезон 6 Серия 7
16 сентября 2015
Кондитерская Patisserie
Сезон 6 Серия 8
23 сентября 2015
Шоколад Chocolate
Сезон 6 Серия 9
30 сентября 2015
Финал The Final
Сезон 6 Серия 10
7 октября 2015
График выхода всех сериалов
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