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Лучший пекарь Британии (2010), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 5

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 6 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 5 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в Уэлфорд-парке в Беркшире соревнуются двенадцать новых участников. С этого сезона программа «переезжает» с канала BBC Two на BBC One и обретает еще больше поклонников по всему миру. Ведущими остаются Сью Перкинс и Мел Гедройц, однако начинаются съемки дополнительных материалов к проекту, которые комментирует в эфире комик Джо Брэнд. Участников по-прежнему судят мэтры британской кулинарии Пол Голливуд и Мэри Берри. Для первого конкурса участники должны всего за два с половиной часа испечь фирменный швейцарский рулет. Затем их ждет еще множество увлекательных пекарских испытаний.

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Торт Cake
Сезон 5 Серия 1
6 августа 2014
Бисквиты Biscuits
Сезон 5 Серия 2
13 августа 2014
Хлеб Bread
Сезон 5 Серия 3
20 августа 2014
Десерты Desserts
Сезон 5 Серия 4
27 августа 2014
Пироги и тарты Pies and Tarts
Сезон 5 Серия 5
3 сентября 2014
Европейские торты European Cakes
Сезон 5 Серия 6
10 сентября 2014
Выпечка Pastry
Сезон 5 Серия 7
17 сентября 2014
Усовершенствованное тесто Advanced Dough
Сезон 5 Серия 8
24 сентября 2014
Полуфинал - Кондитерская Semi-Final - Patisserie
Сезон 5 Серия 9
1 октября 2014
Финал The Final
Сезон 5 Серия 10
8 октября 2014
График выхода всех сериалов
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