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Лучший пекарь Британии (2010), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 1

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 1 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» в жюри оказываются известный шеф-повар Пол Голливуд и кулинарная писательница Мэри Берри. Ведущими программы становятся Сью Перкинс и Мел Гедройц. Кастинг успешно проходят десять лучших пекарей-любителей. Никто из них никогда профессионально не занимался кулинарией, но мечтает проявить себя в этой области. В первом испытании участникам поручают в течение трех часов испечь любой торт, который они захотят. Секрет заключается в том, чтобы по-настоящему удивить судей. В каждом рецепте должна быть своя «изюминка» и творческий подход участника.

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Торт Cake
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2010
Бисквиты Biscuits
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2010
Хлеб Bread
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2010
Пудинги Puddings
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2010
Выпечка Pastry
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2010
Чайная вечеринка Tea Party
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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