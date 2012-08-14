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Лучший пекарь Британии (2010), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 3

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 3 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» съемки проходят в Харптри-Корт в Ист-Харптри, Сомерсет. В жюри сезона по-прежнему сидят Пол Голливуд и Мэри Берри, а эфир ведут Сью Перкинс и Мел Гедройц. На конкурс в этот раз подали заявки семь тысяч человек, из которых было выбрано двенадцать участников. Первым заданием конкурса становится приготовление любого «перевернутого торта», в котором начинка заливается тестом сверху. На это испытание у начинающих пекарей есть всего два часа. За это время они должны подготовить авторскую начинку, взбить пышный бисквит и умудриться не испортить его во время выпекания.

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Торты Cakes
Сезон 3 Серия 1
14 августа 2012
Хлеб Bread
Сезон 3 Серия 2
21 августа 2012
Тарты Tarts
Сезон 3 Серия 3
28 августа 2012
Десерты Desserts
Сезон 3 Серия 4
4 сентября 2012
Пироги Pies
Сезон 3 Серия 5
11 сентября 2012
Пудинги Puddings
Сезон 3 Серия 6
18 сентября 2012
Сладкое тесто Sweet Dough
Сезон 3 Серия 7
25 сентября 2012
Бисквиты Biscuits
Сезон 3 Серия 8
2 октября 2012
Кондитерская Patisserie
Сезон 3 Серия 9
9 октября 2012
Финал The Final
Сезон 3 Серия 10
16 октября 2012
График выхода всех сериалов
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