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Лучший пекарь Британии (2010), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 7

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 24 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 7 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» зрители в последний раз наблюдают любимый кулинарный проект в его привычном формате с участием Сью Перкинс и Мела Гедройца. Мэри Берри не появляется в кадре из-за тяжелой личной утраты, но озвучивает некоторые эпизоды за кадром. Для первого испытания новой дюжине начинающих пекарей дают два часа на приготовление пропитанного «влажного» пирога. Затем им предстоит решить техническую задачу с выпеканием двенадцати яффских пирожных с обезжиренным бисквитом и темперированным шоколадом всего за два часа. Причем на каждом из них должен появиться индивидуальный рисунок.

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя торта Cake Week
Сезон 7 Серия 1
24 августа 2016
Неделя бисквитов Biscuit Week
Сезон 7 Серия 2
31 августа 2016
Неделя хлеба Bread Week
Сезон 7 Серия 3
7 сентября 2016
Неделя теста Batter Week
Сезон 7 Серия 4
14 сентября 2016
Кондитерская неделя Pastry Week
Сезон 7 Серия 5
21 сентября 2016
Ботаническая неделя Botanical Week
Сезон 7 Серия 6
28 сентября 2016
Десертная неделя Dessert Week
Сезон 7 Серия 7
5 октября 2016
Тюдоровская неделя Tudor Week
Сезон 7 Серия 8
12 октября 2016
Неделя кондитерских изделий Patisserie Week
Сезон 7 Серия 9
19 октября 2016
Финал The Final
Сезон 7 Серия 10
26 октября 2016
График выхода всех сериалов
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