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Лучший пекарь Британии (2010), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Лучший пекарь Британии
Киноафиша Сериалы Лучший пекарь Британии Сезоны Сезон 8

The Great British Bake Off 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 29 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Лучший пекарь Британии»

В 8 сезоне шоу «Лучший пекарь Британии» трансляция программы перебирается на Четвертый канал, и шоу немного меняет формат. Ведущими становятся Ноэль Филдинг и Сэнди Токсвиг, а в жюри на смену Мэри Берри приходит Прю Лейт. Зато бессменный судья и шеф-повар Пол Голливуд остается на своем месте. В первом испытании пекарям поручают приготовить пирог из свежих фруктов, но без использования сухофруктов, причем всего за два часа. Для решения непростой технической задачи участников просят за это же ограниченное время приготовить 12 шоколадных мини-булочек по авторскому рецепту Прю, содержащих мятный крем.

Рейтинг шоу

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8.6 IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя торта Cake Week
Сезон 8 Серия 1
29 августа 2017
Неделя бисквита Biscuit Week
Сезон 8 Серия 2
5 сентября 2017
Неделя хлеба Bread Week
Сезон 8 Серия 3
12 сентября 2017
Карамельная неделя Caramel Week
Сезон 8 Серия 4
19 сентября 2017
Неделя пудинга Pudding Week
Сезон 8 Серия 5
26 сентября 2017
Кондитерская неделя Pastry Week
Сезон 8 Серия 6
3 октября 2017
Итальянская неделя Italian Week
Сезон 8 Серия 7
10 октября 2017
Неделя забытой выпечки Forgotten Bakes Week
Сезон 8 Серия 8
17 октября 2017
Неделя кондитерских изделий – полуфинал Patisserie Week - Semi-Final
Сезон 8 Серия 9
24 октября 2017
Финал The Final
Сезон 8 Серия 10
31 октября 2017
График выхода всех сериалов
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