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Лучший пекарь Британии
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Лучший пекарь Британии, список сезонов
The Great British Bake Off
12+
Год выпуска
2010
Страна
Великобритания
Эпизод длится
1 час 9 минут
Телеканал
Channel 4
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
8.6
IMDb
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Список сезонов телешоу «Лучший пекарь Британии»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
17 августа 2010 - 21 сентября 2010
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
16 августа 2011 - 4 октября 2011
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
14 августа 2012 - 16 октября 2012
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
20 августа 2013 - 22 октября 2013
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
6 августа 2014 - 8 октября 2014
Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов
5 августа 2015 - 7 октября 2015
Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов
24 августа 2016 - 26 октября 2016
Сезон 8 / Season 8
10 эпизодов
29 августа 2017 - 31 октября 2017
Сезон 9 / Season 9
10 эпизодов
28 августа 2018 - 30 октября 2018
Сезон 10 / Season 10
10 эпизодов
27 августа 2019 - 29 октября 2019
Сезон 11 / Season 11
10 эпизодов
22 сентября 2020 - 24 ноября 2020
Сезон 12 / Season 12
10 эпизодов
21 сентября 2021 - 23 ноября 2021
Сезон 13 / Season 13
12 эпизодов
13 сентября 2022 - 1 января 2023
Сезон 14 / Season 14
10 эпизодов
26 сентября 2023 - 28 ноября 2023
Сезон 15 / Season 15
10 эпизодов
24 сентября 2024 - 26 ноября 2024
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