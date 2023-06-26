Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер драмеди-сериала «Ира».

Шоу повествует о своенравной и инфантильной молодой москвичке Ире (Ингрид Олеринская), которая неожиданно узнает о том, что забеременела от одного из своих партнеров. Пытаясь разобраться с ворохом личных проблем, героине приходится столкнуться со множеством колоритных персонажей, в число которых входят ее истеричный парень-сценарист Сергей (Григорий Калинин), робкий коллега Феликс (Иван Купреенко), который может оказаться настоящим отцом ребенка, и помешанная на религии мать (Светлана Камынина). Ситуация только усугубляется весящей на шее девушки ипотекой и периодически закрадывающимися в голову мыслями о создании семьи.

Одна из главных художественных особенностей сериала заключается в том, что главная героиня регулярно ломает четвертую стену, обращаясь напрямую ко зрителям. Она делится с ними своими переживаниями и мыслями на злободневные темы.

Постановщиком сериала выступил Алим Бесчоков, для которого этот проект стал режиссерским дебютом. Он наиболее известен как сценарист популярных шоу «Универ. Новая общага» и «Неличная жизнь». «Ира» была впервые представлен публике на пятом фестивале сериалов «Пилот».

Дета премьеры шоу пока неизвестна.