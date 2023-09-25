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Ира 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ира
Киноафиша Сериалы Ира Сезоны Сезон 1

Ira 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ира»

В 1 сезоне сериала «Ира» 30-летняя жительница Москвы привыкла жить по собственным законам, пренебрегая сложившимися нормами и общественными устоями. Она откровенно говорит обо всем, что ее беспокоит: от бытовых проблем до влияния средств женской гигиены на размножение морских котиков. Ира крутит роман с парнем по имени Сергей, эмоциональной творческой натурой. Сережа занимается написанием сценариев. Из-за своих взрывных характеров влюбленные постоянно ругаются. Во время одной из таких ссор Ира вдруг сближается с неким Феликсом. Случайная связь заставляет главную героиню встать перед непростым выбором.

Рейтинг сериала

8.6
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Список серий 1-го сезона сериала «Ира» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 октября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
10 октября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
11 октября 2023
График выхода всех сериалов
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