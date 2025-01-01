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Ира
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Ира, список сезонов
Ira
18+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
30 минут
Стрим-сервис
Okko
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Рейтинг сериала
8.6
Оцените
35
голосов
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Список сезонов сериала «Ира»
Сезон 1
10 эпизодов
25 сентября 2023 - 11 октября 2023
Сезон 2
TBA
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