Ингрид Олеринская беременеет и спасает рыбу в трейлере комедийного сериала «Ира»

Видеосервис Okko представил полноценный трейлер многосерийного дерзкого драмеди «Ира», позиционирующегося создателями российским ответом культовому сериалу «Дрянь» с Фиби Уоллер-Бридж. В дополнение к ролику оглашена официальная дата премьеры — шоу с Ингрид Олеринской в главной роли стартует в эфире 25 сентября.

В центре сюжета — обыкновенная сотрудница МФЦ по имени Ира (Олеринская). Свою работу она считает дьявольским местом, а по понедельникам ей приходится особенно тяжело. Обслуживание пенсионеров, мамочек с детьми и эмигрантов дается Ире с большим трудом. У девушки есть занудный бойфренд Сергей (Григорий Калинин), являющийся сценаристом сериалов для государственных каналов. Сам же мужчина тяготеет к артхаусному кино, для которого даже не делают субтитры. Подруга Иры — Катя (Алена Бутылкина) — с головой ушла в материнство, поэтому для частого совместного времяпрепровождения она теперь недоступна.

Новая жизненная глава Иры начинается после ссоры со своим парнем. Разозлившись, она решает ему изменить с новым коллегой Феликсом (Иван Купреенко), однако через несколько дней Ира ощущает подозрительную тошноту. Когда беременность подтверждается, женщина пытается морально подготовиться к материнству и понять, кто из ее мужчин является истинным отцом ребенка.

Режиссером, автором сценария и креативным продюсером шоу выступает Алим Бесчоков («Неличная жизнь», «Гусар»). В остальной актерский состав вошли Максим Стоянов, Андрей Федорцов, Светлана Камынина, Михаил Тройник, Ксения Щербакова, Иван Купреенко, Григорий Калинин, Александр Усердин и Юлия Волкова.