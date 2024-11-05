Меню
Сериалы
Король и Шут
Новости
Новости о сериале «Король и Шут»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Король и Шут»
Вся информация о сериале
Мучения Раскольникова понравились народу: сериал «Преступление и наказание» только вышел, а уже бьет рекорды
Противоречивое творение Владимира Мирзоева желают оценить не только поклонники Достоевского.
Написать
5 ноября 2024 12:05
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.
Написать
5 августа 2024 14:45
В производство запущен фильм «Король и Шут. Как в старой сказке»
Картина станет продолжением сериала «Король и Шут».
Написать
23 мая 2024 12:27
Киноитоги-2023: главные фильмы, звезды и скандалы
Мемы с Педро Паскалем, всплеск популярности панк-культуры и, конечно же, вездесущий «Барбигеймер».
Написать
20 декабря 2023 12:00
Поклонники «Короля и Шута» получили два киноподарка ко дню рождения Михаила Горшенева
Российские стриминговые сервисы выпустили спецэпизод одноименного сериала и документалку о жизни музыканта.
Написать
8 августа 2023 16:10
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года
Реальная история о волонтерских отрядах, детектив о советском маньяке и психологический проект об абьюзивных отношениях.
Написать
25 мая 2023 15:00
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы»
Главные онлайн-премьеры, которые можно посмотреть в период майских праздников, и несколько любопытных кинотеатральных релизов.
Написать
3 мая 2023 15:00
«Букмейт» и «Кинопоиск» подготовили панк-зин о сериале и группе «Король и Шут»
В сборник вошли многие материалы, которые публикуются впервые.
Написать
18 апреля 2023 17:33
Вот и сказке конец: вышел финальный эпизод сериала «Король и Шут»
Под конец выхода проект занял 118 место в топе 250 лучших шоу «Кинопоиска».
Написать
14 апреля 2023 11:36
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
На этой неделе стриминги предлагают обучиться искусству кулинарии, стать волонтером, отыскать в жизни приятные моменты и сразиться с динозаврами.
Написать
7 апреля 2023 15:00
Режиссер «Короля и Шута» отрицает, что сериал «порочит память» Михаила Горшенева
Постановщик заявил, что команда романтизировала и даже обелила образ музыканта для шоу.
Написать
27 марта 2023 11:18
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом.
Написать
3 марта 2023 15:00
На «Кинопоиске» состоялась премьера сериала «Король и Шут»
В честь релиза проекта был организован флешмоб, к которому присоединились Денис Кукояка и Тихон Жизневский.
Написать
2 марта 2023 10:29
Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры
На изображениях запечатлены участники группы, их жены и один фэнтезийный персонаж.
Написать
28 февраля 2023 10:50
«Кинопоиск» представил первый трейлер сериала о рок-группе «Король и Шут»
Зрителей ждет биографическая панк-сказка.
Написать
3 февраля 2023 13:32
Анонсированы сиквел «Майора Грома: Чумной доктор» и дата выхода сериала «Король и Шут»
Премьера Продолжения супергеройского блокбастера состоится в следующем году, а сериала о рок-группе — этой весной.
Написать
30 января 2023 09:54
Васнецовы возвращаются: как изменились актеры «Папиных дочек» за 16 лет
Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых популярных российских сериалов.
Написать
27 января 2023 17:00
Появились новые кадры из сериала «Король и Шут»
На изображениях можно увидеть сцену, воссоздающую легендарный концерт группы в «Юбилейном».
Написать
24 января 2023 10:34
Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»
Премьера шоу о знаменитой отечественной панк-группе запланирована на следующий год.
Написать
9 ноября 2022 15:16
Релиз сериала «Король и Шут» намечен на 2023 год
Премьера многосерийного байопика с оттенком фэнтези состоится на «Кинопоиске».
Написать
13 октября 2022 15:11
