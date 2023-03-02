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На «Кинопоиске» состоялась премьера сериала «Король и Шут»

2 марта 2023 10:29
На «Кинопоиске» состоялась премьера сериала «Король и Шут»

В честь релиза проекта был организован флешмоб, к которому присоединились Денис Кукояка и Тихон Жизневский.

Сегодня, 2 марта, на «Кинопоиске» состоялась долгожданная премьера первых двух эпизодов музыкального биографического сериала «Король и Шут».

Главные роли в шоу исполнили Константин Плотнков («Вертинский»), Влад Коноплев («Восьмидесятые»), Валери Заидова («Тетя Марта»), Даниил Вахрушев («Совершенно летние») и Илья Ловкий («Раневская»).

Сериал посвящен истории становления «Короля и Шута», самой известной панк-группы в истории России. Авторы отразят все важнейшие моменты жизненного пути коллектива: от выбора названия и первых концертов до достижения вершины популярности. Шоу позиционируется как «панк-сказка», поскольку оно содержит не только биографическую сюжетную арку, но и фэнтезийные вставки, в которых Горшок (Плотников) и Князь (Коноплев) отправляются вызволять принцессу из лап колдуна, встречая на пути других персонажей своих песен.

Режиссером сериала выступил Рустам Мосафир, ранее работавший над фильмами «Скиф» и «Беглецы». Он также написал сценарий вместе с Дмитрием Лемешевым («Закрыть гештальт»).

В честь премьеры «Короля и Шута» в Telegram-канале «Чат Плюс Кинопоиска» прошел специальных флешмоб, в рамках которого пользователи распевали песни группы в комментариях. К онлайн-мероприятию также присоединилось несколько известных личностей, в том числе блогер Денис Кукояка и актер Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»).

Следующая серия «Короля и Шута» выйдет на «Кинопоиске» 9 марта.

Фото: «Кинопоиск»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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