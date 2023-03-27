Режиссер «Короля и Шута» отрицает, что сериал «порочит память» Михаила Горшенева

Режиссер биографического сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир ответил на слова вдовы музыканта Михаила Горшенева, Ольги Горшеневой, о том, что создатели проекта опорочили образ ее покойного мужа в своем сериале.

Постановщик призвал разделять «правду жизни» и «правду кинематографическую», поскольку искусство кино призвано не пересказывать действительность, а раскрывать внутреннюю суть вещей. По словам Мосафира, экранный Горшенев получился очень разносторонним, глубоким, драматическим и трогательным, а те зрители, которые увидели в нем недалекого героя, «возможно, сами недалекие».

Ранее Горшенева выпустила пост на своей страничке «ВК», в котором написала, что образ ее супруга в сериале «гиперболизировали», тем самым сделав его, по сути, антагонистом:

«Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты. Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».

Мосафир также высказался по поводу жалоб некоторых поклонников группы на то, что в сериале слишком большое внимание уделяется наркозависимости Горшенева. Он заявил, что в реальной жизни зависимость музыканта, безусловно, была большой трагедией, но в кино «темные стороны позволяют сделать персонажа интересным». Режиссер призвал обратить внимание на то, как сериал вскрывает проблему зависимости, и добавил, что немало его собственных друзей ушли из жизни из-за наркотиков. Мосафир также сказал, что в реальной жизни Горшенев вовсе не был идеальным человеком, и команда проекта во многом романтизировала и даже обелила его образ для сериала.