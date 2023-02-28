Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры

На изображениях запечатлены участники группы, их жены и один фэнтезийный персонаж.

«Кинопоиск» выпустил серию постеров с персонажами музыкального биографического сериала «Король и Шут».

Каждое из опубликованных изображений посвящено отдельному герою. Всего в рамках данной серии было выпущено пять индивидуальных постеров, на которых можно увидеть Горшка (Константин Плотников), Князя (Влад Коноплев), Ольгу (Дарья Мельникова), Агату (Вера Вольт) и некого странного изуродованного зомби в шутовском костюме. Судя по всему, последний из них является жителем фэнтезийного мира, в котором песни группы воплощаются в реальность и о котором создатели проекта не раз рассказывали в различных интервью. За спинами всех персонажей красуются витражи, отражающие их характер. Например, Князь изображен на витраже в образе вампира, а Агата — в образе королевы. Кроме того, эти постеры дают возможность подробно рассмотреть продуманные до мелочей костюмы всех действующих лиц, на создание которых творческая команда сериала явно потратила немало времени.

Тем временем некоторые зрители уже смогли оценить первые две серии «Короля и Шута» на недавних специальных показах. По их словам, шоу получилось по-настоящему качественным:

«Сериал получился офигенным, будет предыстория группы и история из треков — сказка».

Мероприятие также посетила съемочная команда проекта, его актеры и сам Андрей Князев.

Первые две серии «Короля и Шута» выйдут «Кинопоиске» 2 марта.