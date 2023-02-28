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Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры

28 февраля 2023 10:50
Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры

На изображениях запечатлены участники группы, их жены и один фэнтезийный персонаж.

«Кинопоиск» выпустил серию постеров с персонажами музыкального биографического сериала «Король и Шут».

Каждое из опубликованных изображений посвящено отдельному герою. Всего в рамках данной серии было выпущено пять индивидуальных постеров, на которых можно увидеть Горшка (Константин Плотников), Князя (Влад Коноплев), Ольгу (Дарья Мельникова), Агату (Вера Вольт) и некого странного изуродованного зомби в шутовском костюме. Судя по всему, последний из них является жителем фэнтезийного мира, в котором песни группы воплощаются в реальность и о котором создатели проекта не раз рассказывали в различных интервью. За спинами всех персонажей красуются витражи, отражающие их характер. Например, Князь изображен на витраже в образе вампира, а Агата — в образе королевы. Кроме того, эти постеры дают возможность подробно рассмотреть продуманные до мелочей костюмы всех действующих лиц, на создание которых творческая команда сериала явно потратила немало времени.

Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры
Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры Герои сериала «Король и Шут» получили индивидуальные постеры

Тем временем некоторые зрители уже смогли оценить первые две серии «Короля и Шута» на недавних специальных показах. По их словам, шоу получилось по-настоящему качественным:

«Сериал получился офигенным, будет предыстория группы и история из треков — сказка».

Мероприятие также посетила съемочная команда проекта, его актеры и сам Андрей Князев.

Первые две серии «Короля и Шута» выйдут «Кинопоиске» 2 марта.

Фото: «Кинопоиск»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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