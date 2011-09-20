Меню
Морская полиция: Спецотдел 2003, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
Киноафиша Сериалы Морская полиция: Спецотдел Сезоны Сезон 9

NCIS 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 20 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 9 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказываются несколько второстепенных героев, в частности доктор Саманта Райан, к которой неравнодушен Гиббс. Кроме того, команде NCIS и военно-морскому флоту угрожает новый опасный неприятель: террорист Харпер Диринг, который лишился сына при пожаре на борту военно-морского судна. Он мечтает отомстить морской полиции, поскольку считает их виновными в гибели своего сына. Сумев отыскать бомбу, Диринг устраивает взрывы на кораблях. В финале сезона Диринг начал играть по-крупному: он похитил директора Вэнса, чтобы подложить взрывчатку в его автомобиль.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Природа зверя Nature of the Beast
Сезон 9 Серия 1
20 сентября 2011
Беспокойный Restless
Сезон 9 Серия 2
27 сентября 2011
Документы Пенелопы The Penelope Papers
Сезон 9 Серия 3
4 октября 2011
Враг на холме Enemy on the Hill
Сезон 9 Серия 4
11 октября 2011
Безопасная гавань Safe Harbor
Сезон 9 Серия 5
18 октября 2011
Жажда Thirst
Сезон 9 Серия 6
25 октября 2011
Треугольник дьявола Devil's Triangle
Сезон 9 Серия 7
1 ноября 2011
Помолвлен (Часть 1) Engaged (Part 1)
Сезон 9 Серия 8
8 ноября 2011
Помолвлен (Часть 2) Engaged (Part II)
Сезон 9 Серия 9
15 ноября 2011
Грехи отца Sins of the Father
Сезон 9 Серия 10
22 ноября 2011
Новорожденный король Newborn King
Сезон 9 Серия 11
13 декабря 2011
Уборка Housekeeping
Сезон 9 Серия 12
3 января 2012
Отчаянный человек A Desperate Man
Сезон 9 Серия 13
10 января 2012
Жизнь перед его глазами Life Before His Eyes
Сезон 9 Серия 14
7 февраля 2012
Секреты Secrets
Сезон 9 Серия 15
14 февраля 2012
Психика Psych Out
Сезон 9 Серия 16
21 февраля 2012
Надо знать Need to Know
Сезон 9 Серия 17
28 февраля 2012
Скажи The Tell
Сезон 9 Серия 18
20 марта 2012
Хороший сын The Good Son
Сезон 9 Серия 19
27 марта 2012
Миссионерская позиция The Missionary Position
Сезон 9 Серия 20
10 апреля 2012
Возрожденный Rekindled
Сезон 9 Серия 21
17 апреля 2012
Играя с огнем Playing with Fire
Сезон 9 Серия 22
1 мая 2012
В дыму Up in Smoke
Сезон 9 Серия 23
8 мая 2012
Пока смерть не разлучит нас Till Death Do Us Part
Сезон 9 Серия 24
15 мая 2012
