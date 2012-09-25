Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет

«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ

Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой

Каждая секунда на счету: нашли 5 крутых мини-дорам с сериями по 10-30 минут – осилите за пару часов и сразу включите следующую

«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)

«Народ, вы серьезно?»: «Ландыши» – лучший российский сериал 2025 года? Так решили зрители – но есть неприятный нюанс

Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть)

0 плохих отзывов, «спасибо» от каждого зрителя: уникальный Sci-Fi о путешествиях во времени хвалят даже врачи – бесплатно заменяет терапию

«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно

9 лет назад Netflix выдал один из лучших Sci-Fi 2010-х, и закрыл его на 2-м сезоне – зрители этого не простили (даже объявляли голодовку)