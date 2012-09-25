Меню
Морская полиция: Спецотдел 2003, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
Морская полиция: Спецотдел

NCIS 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 25 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 10 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» опасные и увлекательные приключения сотрудников спецотдела, созданного на основе морской полиции, продолжаются. Главной задачей агентов является расследование дел, представляющих особую важность. Работники продолжают свою работу, которая подчас требует незамедлительного принятия решений. Нередко они рискуют жизнью. Совершается множество преступлений, и каждое из них ужасает дерзостью и жестокостью. Гиббс, который возглавляет подразделение, требователен и беспристрастен. Он никогда не готов признавать поражение.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Крайнее предубеждение Extreme Prejudice
Сезон 10 Серия 1
25 сентября 2012
Восстановление Recovery
Сезон 10 Серия 2
2 октября 2012
Феникс Phoenix
Сезон 10 Серия 3
9 октября 2012
Потерян в море Lost at Sea
Сезон 10 Серия 4
23 октября 2012
Тезка The Namesake
Сезон 10 Серия 5
30 октября 2012
Контузия (1) Shell Shock (1)
Сезон 10 Серия 6
13 ноября 2012
Контузия (2) Shell Shock (2)
Сезон 10 Серия 7
20 ноября 2012
Ушел Gone
Сезон 10 Серия 8
27 ноября 2012
Троица дьявола Devil's Trifecta
Сезон 10 Серия 9
11 декабря 2012
Лучше берегись You Better Watch Out
Сезон 10 Серия 10
18 декабря 2012
Шабат шалом Shabbat Shalom
Сезон 10 Серия 11
8 января 2013
Шива Shiva
Сезон 10 Серия 12
15 января 2013
Ударь и беги Hit and Run
Сезон 10 Серия 13
29 января 2013
Канарейка Canary
Сезон 10 Серия 14
5 февраля 2013
В дальнейшем Hereafter
Сезон 10 Серия 15
19 февраля 2013
Объезд Detour
Сезон 10 Серия 16
26 февраля 2013
Главный подозреваемый Prime Suspect
Сезон 10 Серия 17
5 марта 2013
Искать Seek
Сезон 10 Серия 18
19 марта 2013
Шквал Squall
Сезон 10 Серия 19
26 марта 2013
Погоня за призраками Chasing Ghosts
Сезон 10 Серия 20
9 апреля 2013
Берлин Berlin
Сезон 10 Серия 21
23 апреля 2013
Месть Revenge
Сезон 10 Серия 22
30 апреля 2013
Двойной слепой Double Blind
Сезон 10 Серия 23
7 мая 2013
Проклят, если ты сделаешь Damned If You Do
Сезон 10 Серия 24
14 мая 2013
