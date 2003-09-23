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Морская полиция: Спецотдел 2003, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
Киноафиша Сериалы Морская полиция: Спецотдел Сезоны Сезон 1
NCIS 16+
Оригинальное название Season 1 (Navy NCIS)
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 1 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказывается команда специальных агентов. Самолет вынужденно совершает экстренную посадку из-за гибели морского офицера. Команда немедленно выезжает в Уичито, чтобы провести расследование. Им приходится сотрудничать с представителями ФБР и Секретной службой. Спецагенту Кейт Тодд и членам команды NCIS предстоит узнать, по какой причине скончался офицер. После завершения расследования Кейтлин Тодд принимает решение покинуть службу, а Гиббс делает ей деловое предложение. Она может присоединиться к деятельности NCIS.

 

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 21 голос
7.8 IMDb

Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Янки Уайт Yankee White
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2003
Вывешен для просушки Hung Out to Dry
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2003
Морской пес Seadog
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2003
Бессмертные The Immortals
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2003
Проклятье The Curse
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2003
Открытое море High Seas
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2003
Под Розой Sub Rosa
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2003
Минимальная безопасность Minimum Security
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2003
Морской пехотинец Marine Down
Сезон 1 Серия 9
16 декабря 2003
Брошен умирать Left for Dead
Сезон 1 Серия 10
6 января 2004
Глазной шпион Eye Spy
Сезон 1 Серия 11
13 января 2004
Моя другая левая нога My Other Left Foot
Сезон 1 Серия 12
3 февраля 2004
Один выстрел один труп One Shot, One Kill
Сезон 1 Серия 13
10 февраля 2004
Добрый самаритянин The Good Samaritan
Сезон 1 Серия 14
17 февраля 2004
Энигма Enigma
Сезон 1 Серия 15
24 февраля 2004
Черный зверь Bête Noire
Сезон 1 Серия 16
2 марта 2004
Истина где-то рядом The Truth Is Out There
Сезон 1 Серия 17
16 марта 2004
НЕЗАПЕЧАТАННЫЙ UnSEALed
Сезон 1 Серия 18
6 апреля 2004
Мертвец говорит Dead Man Talking
Сезон 1 Серия 19
27 апреля 2004
Отсутствующий Missing
Сезон 1 Серия 20
4 мая 2004
Раздельное решение Split Decision
Сезон 1 Серия 21
11 мая 2004
Слабое звено A Weak Link
Сезон 1 Серия 22
18 мая 2004
Побудка Reveille
Сезон 1 Серия 23
25 мая 2004
График выхода всех сериалов
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