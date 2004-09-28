Оповещения от Киноафиши
Морская полиция: Спецотдел 2003, 2 сезон

NCIS 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

Во 2 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Тимоти Макги переходит на полный рабочий день. Жизнь Энтони ДиНоззо подверглась опасности, он чуть не скончался, заразившись легочной чумой. Все началось с загадочного конверта со следами губной помады, который пришел в офис. В конце концов команда в полном составе оказалась заперта в морге на карантин. Шантажист застал врасплох Майка Уотсона прямо в его офисе в Пентагоне. На работу к Гиббсу пришел пожилой человек, который назвал себя Эрни Йост. Он показал спецагенту медаль Славы и оружие, после чего сообщил, что лишил жизни человека. В конце сезона в Кейтлин Тодд выстрелил Ари Хасвари.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 21 голос
7.8 IMDb

Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел

Не вижу зла See No Evil
Сезон 2 Серия 1
28 сентября 2004
Клуб хороших жен The Good Wives Club
Сезон 2 Серия 2
5 октября 2004
Исчез Vanished
Сезон 2 Серия 3
12 октября 2004
Лейтенант Джейн Доу Lt. Jane Doe
Сезон 2 Серия 4
19 октября 2004
Костяной двор The Bone Yard
Сезон 2 Серия 5
26 октября 2004
Терминальный отпуск Terminal Leave
Сезон 2 Серия 6
16 ноября 2004
Зов тишины Call of Silence
Сезон 2 Серия 7
23 ноября 2004
Разрыв сердца Heart Break
Сезон 2 Серия 8
30 ноября 2004
Принудительный вход Forced Entry
Сезон 2 Серия 9
7 декабря 2004
Прикованный Chained
Сезон 2 Серия 10
14 декабря 2004
Черная вода Blackwater
Сезон 2 Серия 11
11 января 2005
Двойник Doppelgänger
Сезон 2 Серия 12
18 января 2005
Мясная головоломка The Meat Puzzle
Сезон 2 Серия 13
8 февраля 2005
Свидетель Witness
Сезон 2 Серия 14
15 февраля 2005
Поймано на ленту Caught on Tape
Сезон 2 Серия 15
22 февраля 2005
Поймано на ленту Pop Life
Сезон 2 Серия 16
1 марта 2005
Глаз за глаз An Eye for an Eye
Сезон 2 Серия 17
22 марта 2005
Воск для бикини Bikini Wax
Сезон 2 Серия 18
29 марта 2005
Теория заговора Conspiracy Theory
Сезон 2 Серия 19
12 апреля 2005
Красная ячейка Red Cell
Сезон 2 Серия 20
26 апреля 2005
Герой родного города Hometown Hero
Сезон 2 Серия 21
3 мая 2005
СЛАБЫЙ SWAK
Сезон 2 Серия 22
10 мая 2005
Сумерки Twilight
Сезон 2 Серия 23
24 мая 2005
