Морская полиция: Спецотдел 2003, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
Киноафиша Сериалы Морская полиция: Спецотдел Сезоны Сезон 6
NCIS 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 23 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 25
Продолжительность сезона 25 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 6 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» теперь команду NCIS возглавляет Леон Вэнс. Он становится постоянным центральным героем. В скором времени Макги, Зива и Тони вернулись в группу. Гиббс приходит в офис и наблюдает за Ли, Лэнгером и Китингом. Ли и Китинг препираются из-за папки с документами, а Лэнгеру не нравится, что он вынужден отвечать на телефонные звонки Тони, с которым хотят поговорить одни женщины. Но вскоре происходит убийство, и спецагенты срочно отправляются на вызов. Тем временем Тони находится на авианосце, где на борту лежит сложенная униформа Чэда Эванса. Все считают, что Эванс совершил прыжок в воду.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 21 голос
7.8 IMDb

Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Последний герой Last Man Standing
Сезон 6 Серия 1
23 сентября 2008
Агент на плаву Agent Afloat
Сезон 6 Серия 2
30 сентября 2008
Капитолийское нападение Capitol Offense
Сезон 6 Серия 3
7 октября 2008
Хартленд Heartland
Сезон 6 Серия 4
14 октября 2008
Девять жизней Nine Lives
Сезон 6 Серия 5
21 октября 2008
Убийство 2.0 Murder 2.0
Сезон 6 Серия 6
28 октября 2008
Сопутствующий ущерб Collateral Damage
Сезон 6 Серия 7
11 ноября 2008
Плащ Cloak
Сезон 6 Серия 8
18 ноября 2008
Кинжал Dagger
Сезон 6 Серия 9
25 ноября 2008
Убийство на дороге Road Kill
Сезон 6 Серия 10
2 декабря 2008
Тихая ночь Silent Night
Сезон 6 Серия 11
16 декабря 2008
В клетке Caged
Сезон 6 Серия 12
6 января 2009
Сломанная птица Broken Bird
Сезон 6 Серия 13
13 января 2009
Война любви Love & War
Сезон 6 Серия 14
27 января 2009
Избавление Deliverance
Сезон 6 Серия 15
10 февраля 2009
Подпрыгивать Bounce
Сезон 6 Серия 16
17 февраля 2009
Юг через юго-запад South by Southwest
Сезон 6 Серия 17
24 февраля 2009
Нокаутировать Knockout
Сезон 6 Серия 18
17 марта 2009
Прятки Hide and Seek
Сезон 6 Серия 19
24 марта 2009
Счисление Dead Reckoning
Сезон 6 Серия 20
31 марта 2009
Токсичный Toxic
Сезон 6 Серия 21
7 апреля 2009
Легенда (1) Legend (1)
Сезон 6 Серия 22
28 апреля 2009
Легенда (2) Legend (2)
Сезон 6 Серия 23
5 мая 2009
Всегда верен Semper Fidelis
Сезон 6 Серия 24
12 мая 2009
Алия Aliyah
Сезон 6 Серия 25
19 мая 2009
