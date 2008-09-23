В 6 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» теперь команду NCIS возглавляет Леон Вэнс. Он становится постоянным центральным героем. В скором времени Макги, Зива и Тони вернулись в группу. Гиббс приходит в офис и наблюдает за Ли, Лэнгером и Китингом. Ли и Китинг препираются из-за папки с документами, а Лэнгеру не нравится, что он вынужден отвечать на телефонные звонки Тони, с которым хотят поговорить одни женщины. Но вскоре происходит убийство, и спецагенты срочно отправляются на вызов. Тем временем Тони находится на авианосце, где на борту лежит сложенная униформа Чэда Эванса. Все считают, что Эванс совершил прыжок в воду.