Морская полиция: Спецотдел 2003, 16 сезон

Постер к 16-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
NCIS 16+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 25 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 16 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» спустя месяц после того, как директора Вэнс похитили, Гиббс приступил к обязанностям временного директора. Тем временем члены его команды заняты поисками Вэнса по всему миру. Тело лейтенанта ВМС обнаружили в собственной горячей купели. Спецагенты допрашивают соседей погибшего. Торресу предстоит разгребать последствия бурной ночи с Палмером. В это время Макги находится под сильным впечатлением от одной знаменитости, а его коллеги проводят расследование взрыва, случившегося неподалеку от дома офицера ВМФ. Гиббсу вновь не удается провести отпуск спокойно.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Дитя судьбы Destiny's Child
Сезон 16 Серия 1
25 сентября 2018
Возлюби ближнего твоего Love Thy Neighbor
Сезон 16 Серия 2
2 октября 2018
Бум Boom
Сезон 16 Серия 3
9 октября 2018
Третье колесо Third Wheel
Сезон 16 Серия 4
16 октября 2018
Фрагменты Fragments
Сезон 16 Серия 5
23 октября 2018
Под поверхностью Beneath the Surface
Сезон 16 Серия 6
30 октября 2018
Тысяча слов A Thousand Words
Сезон 16 Серия 7
13 ноября 2018
Дружественный огонь Friendly Fire
Сезон 16 Серия 8
20 ноября 2018
Тайлинг Энджи Tailing Angie
Сезон 16 Серия 9
4 декабря 2018
Что это за ребенок? What Child Is This?
Сезон 16 Серия 10
11 декабря 2018
Труд и беда Toil and Trouble
Сезон 16 Серия 11
8 января 2019
Последняя ссылка The Last Link
Сезон 16 Серия 12
15 января 2019
Она She
Сезон 16 Серия 13
12 февраля 2019
Давным-давно Once Upon a Time
Сезон 16 Серия 14
19 февраля 2019
Пересекать линию Crossing the Line
Сезон 16 Серия 15
26 февраля 2019
Медведи и медвежата Bears and Cubs
Сезон 16 Серия 16
12 марта 2019
Тихая служба Silent Service
Сезон 16 Серия 17
26 марта 2019
Мона Лиза Mona Lisa
Сезон 16 Серия 18
2 апреля 2019
Многолетнее Perennial
Сезон 16 Серия 19
9 апреля 2019
Привет и прощай Hail & Farewell
Сезон 16 Серия 20
16 апреля 2019
Судья, присяжный… Judge, Jury…
Сезон 16 Серия 21
30 апреля 2019
...и палач ...and Executioner
Сезон 16 Серия 22
7 мая 2019
Потерял время Lost Time
Сезон 16 Серия 23
14 мая 2019
Дочери Daughters
Сезон 16 Серия 24
21 мая 2019
