Морская полиция: Спецотдел 2003, 17 сезон

Постер к 17-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
NCIS 16+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 24 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 17-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 17 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Зива поражает Гиббса таинственным предупреждением. Он невольно задается вопросом, почему она столько лет скрывалась и что заставило ее вернуться. Ведь даже близкие и друзья долгое время считали ее погибшей. Вскоре герои начинают совместное расследование, которое приводит к неожиданным последствиям. Возможно, они имеют дело с масштабным заговором крупной террористической организации. Слоан хочет поговорить со своими коллегами о загадочном появлении и поспешном отъезде Зивы. Макги, Бишоп и Торрес наказаны за то, что обманули директора Вэнса.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Из тьмы Out of the Darkness
Сезон 17 Серия 1
24 сентября 2019
В свет Into the Light
Сезон 17 Серия 2
1 октября 2019
Переход на мобильные устройства Going Mobile
Сезон 17 Серия 3
8 октября 2019
Чужая обувь Someone Else's Shoes
Сезон 17 Серия 4
15 октября 2019
Проснулся Wide Awake
Сезон 17 Серия 5
22 октября 2019
Институционализированный Institutionalized
Сезон 17 Серия 6
5 ноября 2019
Вакансии отсутствуют No Vacancy
Сезон 17 Серия 7
12 ноября 2019
Музыкальные стулья Musical Chairs
Сезон 17 Серия 8
19 ноября 2019
ИРЛ IRL
Сезон 17 Серия 9
26 ноября 2019
Северный полюс The North Pole
Сезон 17 Серия 10
17 декабря 2019
На ветру In the Wind
Сезон 17 Серия 11
7 января 2020
План полета Flight Plan
Сезон 17 Серия 12
14 января 2020
Без звука Sound Off
Сезон 17 Серия 13
21 января 2020
В огне On Fire
Сезон 17 Серия 14
28 января 2020
Одинокие сердца Lonely Hearts
Сезон 17 Серия 15
11 февраля 2020
Эфемера Ephemera
Сезон 17 Серия 16
18 февраля 2020
В двух словах In a Nutshell
Сезон 17 Серия 17
10 марта 2020
Школьный Schooled
Сезон 17 Серия 18
24 марта 2020
Сладкие речи Blarney
Сезон 17 Серия 19
31 марта 2020
Аризона The Arizona
Сезон 17 Серия 20
14 апреля 2020
