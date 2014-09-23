Меню
Морская полиция: Спецотдел 2003, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
Морская полиция: Спецотдел

NCIS 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 23 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 12 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказывается антагонист Сергей Мишнев. Один из сподвижников героя едет в Штаты, чтобы расправиться с русским ученым, который не согласился сотрудничать с ним. В деле оказывается замешан ранее известный русский посол Антон Павленко. Сергей вступает в конфронтацию с Гиббсом, лишив жизни его экс-супругу Диану. Затем преступник охотится на Кейтлин Тодд и Ребекку, другую экс-жену Гиббса, а также инсценирует гибель Майка Фрэнкса и Дженни Шепард. Тобиас Форнелл, нынешний супруг Дианы, безутешен. Он намерен отомстить человеку, который отнял у него любовь.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Двадцать кликов Twenty Klicks
Сезон 12 Серия 1
23 сентября 2014
Убить Посланника Kill the Messenger
Сезон 12 Серия 2
30 сентября 2014
Такие вот дела So It Goes
Сезон 12 Серия 3
7 октября 2014
Удушающий захват Choke Hold
Сезон 12 Серия 4
14 октября 2014
Сан-Доминик The San Dominick
Сезон 12 Серия 5
21 октября 2014
Рекомендуется родительский контроль Parental Guidance Suggested
Сезон 12 Серия 6
28 октября 2014
Искатели The Searchers
Сезон 12 Серия 7
11 ноября 2014
Семпер Фортис Semper Fortis
Сезон 12 Серия 8
18 ноября 2014
Заземлен Grounded
Сезон 12 Серия 9
25 ноября 2014
Домашние правила House Rules
Сезон 12 Серия 10
16 декабря 2014
Проверять Check
Сезон 12 Серия 11
6 января 2015
Враг внутри The Enemy Within
Сезон 12 Серия 12
13 января 2015
Мы строим, мы боремся We Build, We Fight
Сезон 12 Серия 13
3 февраля 2015
Каденс Cadence
Сезон 12 Серия 14
10 февраля 2015
Салонная лихорадка Cabin Fever
Сезон 12 Серия 15
17 февраля 2015
Взрыв из прошлого Blast from the Past
Сезон 12 Серия 16
24 февраля 2015
Ловкий ловкач The Artful Dodger
Сезон 12 Серия 17
10 марта 2015
Обновление статуса Status Update
Сезон 12 Серия 18
24 марта 2015
Терпение Patience
Сезон 12 Серия 19
31 марта 2015
Нет хорошего дела No Good Deed
Сезон 12 Серия 20
7 апреля 2015
Утрачено при переводе Lost in Translation
Сезон 12 Серия 21
14 апреля 2015
Тролль Troll
Сезон 12 Серия 22
28 апреля 2015
Потерянные мальчики The Lost Boys
Сезон 12 Серия 23
5 мая 2015
Неверленд Neverland
Сезон 12 Серия 24
12 мая 2015
График выхода всех сериалов
