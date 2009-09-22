Меню
Морская полиция: Спецотдел 2003, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
Морская полиция: Спецотдел

NCIS 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 22 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 7 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Тони находится в тесном темном помещении с маленьким окошком в потолке. Преступник задает ему вопросы, связанные с его личностью. Тони не собирается отвечать ему. Злоумышленник вколол ему вещество, которое должно развязать ему язык, а потом представился – Салим Улман. Тони сообщил, что служит на морскую полицию и занимается расследованием преступлений, которые имеют отношение к военному делу. Он поведал и о деле, связанном с наркобизнесом, которое он с коллегами расследовал долгое время. Также Тони рассказал об агенте Моссада. Салим намерен выяснить, где остальные члены команды.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Правда или последствия Truth or Consequences
Сезон 7 Серия 1
22 сентября 2009
Воссоединение Reunion
Сезон 7 Серия 2
29 сентября 2009
Внутренний человек The Inside Man
Сезон 7 Серия 3
6 октября 2009
Хороший полицейский, плохой полицейский Good Cop, Bad Cop
Сезон 7 Серия 4
13 октября 2009
Нормы поведения Code of Conduct
Сезон 7 Серия 5
20 октября 2009
Преступники и родственники Outlaws and In-Laws
Сезон 7 Серия 6
3 ноября 2009
Финал Endgame
Сезон 7 Серия 7
10 ноября 2009
Выключить Power Down
Сезон 7 Серия 8
17 ноября 2009
Детская игра Child's Play
Сезон 7 Серия 9
24 ноября 2009
Вера Faith
Сезон 7 Серия 10
15 декабря 2009
Зажигание Ignition
Сезон 7 Серия 11
5 января 2010
Плоть и кровь Flesh and Blood
Сезон 7 Серия 12
12 января 2010
Расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом Jet Lag
Сезон 7 Серия 13
26 января 2010
Маскарад Masquerade
Сезон 7 Серия 14
2 февраля 2010
Складной нож Jack Knife
Сезон 7 Серия 15
9 февраля 2010
День матери Mother's Day
Сезон 7 Серия 16
2 марта 2010
Двойная личность Double Identity
Сезон 7 Серия 17
9 марта 2010
Юрисдикция Jurisdiction
Сезон 7 Серия 18
16 марта 2010
Предосудительное удовольствие Guilty Pleasure
Сезон 7 Серия 19
6 апреля 2010
Подработка Moonlighting
Сезон 7 Серия 20
27 апреля 2010
Одержимость Obsession
Сезон 7 Серия 21
4 мая 2010
Бордерленд Borderland
Сезон 7 Серия 22
11 мая 2010
Патриот вниз Patriot Down
Сезон 7 Серия 23
18 мая 2010
Правило пятьдесят первое Rule Fifty-One
Сезон 7 Серия 24
25 мая 2010
