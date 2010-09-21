Оповещения от Киноафиши
Морская полиция: Спецотдел 2003, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
Киноафиша Сериалы Морская полиция: Спецотдел Сезоны Сезон 8
NCIS 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 21 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 8 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказываются невидимый молодой человек Зивы, Рэй и работник ЦРУ, который по-прежнему вмешивается в деятельность сотрудников морской полиции. Главными проблемами в этом сезоне становятся угроза терроризма и внутренние расследования. Кроме того, появляется еще одна команда реагирования на чрезвычайные происшествия из испанской базы Рота. В начале сезона Тони поступает предложение стать начальником этого отделения. Сезон завершается историей о межпортовом преступнике, который представляет угрозу для обеих групп.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 21 голос
7.8 IMDb

Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Паук и муха Spider and the Fly
Сезон 8 Серия 1
21 сентября 2010
Худший кошмар Worst Nightmare
Сезон 8 Серия 2
28 сентября 2010
Короткий фитиль Short Fuse
Сезон 8 Серия 3
5 октября 2010
Члены королевской семьи и лояльные Royals & Loyals
Сезон 8 Серия 4
12 октября 2010
Мертвый воздух Dead Air
Сезон 8 Серия 5
19 октября 2010
Треснувший Cracked
Сезон 8 Серия 6
26 октября 2010
Сломанная стрела Broken Arrow
Сезон 8 Серия 7
9 ноября 2010
Враги Иностранные Enemies Foreign
Сезон 8 Серия 8
16 ноября 2010
Враги Внутренние Enemies Domestic
Сезон 8 Серия 9
23 ноября 2010
Лжесвидетель False Witness
Сезон 8 Серия 10
14 декабря 2010
Корабли в ночи Ships in the Night
Сезон 8 Серия 11
11 января 2011
Завербован Recruited
Сезон 8 Серия 12
18 января 2011
Свобода Freedom
Сезон 8 Серия 13
1 февраля 2011
Мужчина заходит в бар… A Man Walks Into a Bar…
Сезон 8 Серия 14
8 февраля 2011
Неповиновение Defiance
Сезон 8 Серия 15
15 февраля 2011
Экран убийства Kill Screen
Сезон 8 Серия 16
22 февраля 2011
Последний счет One Last Score
Сезон 8 Серия 17
1 марта 2011
Из сковороды… Out of the Frying Pan…
Сезон 8 Серия 18
22 марта 2011
Расскажите все Tell-All
Сезон 8 Серия 19
29 марта 2011
Двуликий Two-Faced
Сезон 8 Серия 20
5 апреля 2011
Мертвое отражение Dead Reflection
Сезон 8 Серия 21
12 апреля 2011
Балтимор Baltimore
Сезон 8 Серия 22
3 мая 2011
Лебединая песня Swan Song
Сезон 8 Серия 23
10 мая 2011
Пирамида Pyramid
Сезон 8 Серия 24
17 мая 2011
