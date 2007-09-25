Оповещения от Киноафиши
Морская полиция: Спецотдел 2003, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
NCIS 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 25 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 5 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» события, связанные со знакомством с Тони Ла Гренуилем, продолжаются. Отец Джин вместе с дочерью и Тони на лимузине отправляется в ресторан, а машина ДиНоззо, за рулем которой находится ассистент Ла Гренуиля, движется за ними. Внезапно происходит взрыв, который наблюдают Гиббс, Макги, Зива, Шепард и все работники видеоцентра. Они уверены, что Тони не удалось уцелеть. Но Даки, который проводил аутопсию мертвого тела, сообщил, что труп принадлежит не Тони. Также более подробно раскрывается история Гиббса до того, как он возглавил команду спецагентов.

 

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 21 голос
7.8 IMDb

Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Похороните своих мертвецов Bury Your Dead
Сезон 5 Серия 1
25 сентября 2007
Семья Family
Сезон 5 Серия 2
2 октября 2007
Бывший файл Ex-File
Сезон 5 Серия 3
9 октября 2007
Кризис личности Identity Crisis
Сезон 5 Серия 4
16 октября 2007
Прыжок веры Leap of Faith
Сезон 5 Серия 5
23 октября 2007
Химера Chimera
Сезон 5 Серия 6
30 октября 2007
Реквием Requiem
Сезон 5 Серия 7
6 ноября 2007
Назначенная цель Designated Target
Сезон 5 Серия 8
13 ноября 2007
Потеряно и найдено Lost and Found
Сезон 5 Серия 9
20 ноября 2007
Телесное наказание Corporal Punishment
Сезон 5 Серия 10
27 ноября 2007
Племена Tribes
Сезон 5 Серия 11
15 января 2008
Разбивка Stakeout
Сезон 5 Серия 12
8 апреля 2008
Жетоны для собак Dog Tags
Сезон 5 Серия 13
15 апреля 2008
Внутренние дела Internal Affairs
Сезон 5 Серия 14
22 апреля 2008
В зоне In the Zone
Сезон 5 Серия 15
29 апреля 2008
Отдача Recoil
Сезон 5 Серия 16
6 мая 2008
О лице About Face
Сезон 5 Серия 17
13 мая 2008
Судный день, часть 1 Judgment Day Part I
Сезон 5 Серия 18
20 мая 2008
Судный день, часть 2 Judgment Day Part II
Сезон 5 Серия 19
20 мая 2008
