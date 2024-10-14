Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля

Почему японцы справляют нужду, сидя лицом к бачку: странная привычка, которую стоит у них перенять

Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными

С отпускным тестом «вечер перестает быть томным»: вспомните 6 советских фильмов по героям на отдыхе

А на море белый песок, а Саид зарыт по глазок: как сняли ту самую сцену с Мишулиным в «Белом солнце пустыми»

Кто ни разу не пересматривал «Служебный роман», этот тест на 7/7 никогда не пройдут: а у вас получится?

«Шеф, все пропало», кроме теста: сможете ли продолжить 6 цитат из «Бриллиантовой руки»

Саурон и Саруман — почти тезки: Толкин вложил в это скрытый смысл, о котором многие не догадываются

Следом за Веларионами темнокожими сделали и северян: в приквеле «Безумный король» Нед Старк будет с дредами

Любили книги в детстве – пройдете на «отлично»: ответьте на коварные вопросы про 6 любимых сказок – в СССР их читали почти каждому (тест)