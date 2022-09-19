Оповещения от Киноафиши
Морская полиция: Спецотдел 2003, 20 сезон

Постер к 20-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
NCIS 16+
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 19 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 20-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 20 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Паркер все еще находится в бегах со своей бывшей супругой Вивиан. Главная задача членов команды – найти тех, кто может желать отомстить ему. Они готовы на все, чтобы помочь Паркеру восстановить репутацию. Заручившись поддержкой Теннанта и программиста Эрни Малика, которые находятся в городе на встрече с директором Вэнсом в рамках подготовки к военным учениям, команда выслеживает своего главного подозреваемого. Личная жизнь и карьера Макги пересекаются, когда родитель из школы, где учатся его дети, оказывается связан со взломом государственного склада.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 21 голос
7.8 IMDb

Список серий сериала Морская полиция: Спецотдел

Семейное дело A Family Matter
Сезон 20 Серия 1
19 сентября 2022
Проблемы с папой Daddy Issues
Сезон 20 Серия 2
26 сентября 2022
Раскопать Unearth
Сезон 20 Серия 3
3 октября 2022
Не оставляй следов Leave No Trace
Сезон 20 Серия 4
10 октября 2022
Страж Guardian
Сезон 20 Серия 5
17 октября 2022
Хороший боец The Good Fighter
Сезон 20 Серия 6
24 октября 2022
Потерянная любовь Love Lost
Сезон 20 Серия 7
14 ноября 2022
Индюшачья рысь Turkey Trot
Сезон 20 Серия 8
21 ноября 2022
Высшее образование Higher Education
Сезон 20 Серия 9
5 декабря 2022
Слишком много поваров Too Many Cooks
Сезон 20 Серия 10
9 января 2023
Мосты Bridges
Сезон 20 Серия 11
16 января 2023
Большая установка Big Rig
Сезон 20 Серия 12
23 января 2023
Сглаз Evil Eye
Сезон 20 Серия 13
6 февраля 2023
Старые раны Old Wounds
Сезон 20 Серия 14
13 февраля 2023
Необычные подозреваемые Unusual Suspects
Сезон 20 Серия 15
27 февраля 2023
Эффект бабочки Butterfly Effect
Сезон 20 Серия 16
13 марта 2023
Незнакомец в чужой стране Stranger in a Strange Land
Сезон 20 Серия 17
20 марта 2023
Игры с головой Head Games
Сезон 20 Серия 18
10 апреля 2023
В центре внимания In the Spotlight
Сезон 20 Серия 19
1 мая 2023
Второе мнение Second Opinion
Сезон 20 Серия 20
8 мая 2023
Компромат Kompromat
Сезон 20 Серия 21
15 мая 2023
Черное небо Black Sky
Сезон 20 Серия 22
22 мая 2023
