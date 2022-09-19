В 20 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Паркер все еще находится в бегах со своей бывшей супругой Вивиан. Главная задача членов команды – найти тех, кто может желать отомстить ему. Они готовы на все, чтобы помочь Паркеру восстановить репутацию. Заручившись поддержкой Теннанта и программиста Эрни Малика, которые находятся в городе на встрече с директором Вэнсом в рамках подготовки к военным учениям, команда выслеживает своего главного подозреваемого. Личная жизнь и карьера Макги пересекаются, когда родитель из школы, где учатся его дети, оказывается связан со взломом государственного склада.