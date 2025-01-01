Меню
NCIS
16+
Год выпуска
2003
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Морская полиция: Спецотдел»
Сезон 1 / Season 1 (Navy NCIS)
23 эпизода
23 сентября 2003 - 25 мая 2004
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
28 сентября 2004 - 24 мая 2005
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
20 сентября 2005 - 16 мая 2006
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
19 сентября 2006 - 22 мая 2007
Сезон 5 / Season 5
19 эпизодов
25 сентября 2007 - 20 мая 2008
Сезон 6 / Season 6
25 эпизодов
23 сентября 2008 - 19 мая 2009
Сезон 7 / Season 7
24 эпизода
22 сентября 2009 - 25 мая 2010
Сезон 8 / Season 8
24 эпизода
21 сентября 2010 - 17 мая 2011
Сезон 9 / Season 9
24 эпизода
20 сентября 2011 - 15 мая 2012
Сезон 10 / Season 10
24 эпизода
25 сентября 2012 - 14 мая 2013
Сезон 11 / Season 11
24 эпизода
24 сентября 2013 - 13 мая 2014
Сезон 12 / Season 12
24 эпизода
23 сентября 2014 - 12 мая 2015
Сезон 13 / Season 13
24 эпизода
22 сентября 2015 - 17 мая 2016
Сезон 14 / Season 14
24 эпизода
20 сентября 2016 - 16 мая 2017
Сезон 15 / Season 15
24 эпизода
26 сентября 2017 - 22 мая 2018
Сезон 16 / Season 16
24 эпизода
25 сентября 2018 - 21 мая 2019
Сезон 17 / Season 17
20 эпизодов
24 сентября 2019 - 14 апреля 2020
Сезон 18 / Season 18
16 эпизодов
17 ноября 2020 - 25 мая 2021
Сезон 19 / Season 19
21 эпизод
20 сентября 2021 - 23 мая 2022
Сезон 20 / Season 20
22 эпизода
19 сентября 2022 - 22 мая 2023
Сезон 21 / Season 21
10 эпизодов
12 февраля 2024 - 6 мая 2024
Сезон 22 / Season 22
20 эпизодов
14 октября 2024 - 5 мая 2025
Сезон 23
5 эпизодов
14 октября 2025 - 11 ноября 2025
