Постер сериала Морская полиция: Спецотдел
Киноафиша Сериалы Морская полиция: Спецотдел Сезоны

Морская полиция: Спецотдел, список сезонов

NCIS 16+
Год выпуска 2003
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Список сезонов сериала «Морская полиция: Спецотдел»
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 1 / Season 1 (Navy NCIS) Сезон 1 / Season 1 (Navy NCIS)
23 эпизода 23 сентября 2003 - 25 мая 2004
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 28 сентября 2004 - 24 мая 2005
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 20 сентября 2005 - 16 мая 2006
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
24 эпизода 19 сентября 2006 - 22 мая 2007
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
19 эпизодов 25 сентября 2007 - 20 мая 2008
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
25 эпизодов 23 сентября 2008 - 19 мая 2009
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
24 эпизода 22 сентября 2009 - 25 мая 2010
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
24 эпизода 21 сентября 2010 - 17 мая 2011
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
24 эпизода 20 сентября 2011 - 15 мая 2012
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
24 эпизода 25 сентября 2012 - 14 мая 2013
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
24 эпизода 24 сентября 2013 - 13 мая 2014
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
24 эпизода 23 сентября 2014 - 12 мая 2015
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
24 эпизода 22 сентября 2015 - 17 мая 2016
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
24 эпизода 20 сентября 2016 - 16 мая 2017
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
24 эпизода 26 сентября 2017 - 22 мая 2018
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
24 эпизода 25 сентября 2018 - 21 мая 2019
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
20 эпизодов 24 сентября 2019 - 14 апреля 2020
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
16 эпизодов 17 ноября 2020 - 25 мая 2021
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
21 эпизод 20 сентября 2021 - 23 мая 2022
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
22 эпизода 19 сентября 2022 - 22 мая 2023
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
10 эпизодов 12 февраля 2024 - 6 мая 2024
 
Морская полиция: Спецотдел - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
20 эпизодов 14 октября 2024 - 5 мая 2025
 
Сезон 23
5 эпизодов 14 октября 2025 - 11 ноября 2025
 
