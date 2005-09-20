Меню
Морская полиция: Спецотдел 2003, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
NCIS 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 3 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» вся команда шокирована последними событиями. Гиббс собирается воплотить в жизнь план кровавой мести. Он не оставит убийство Кейт безнаказанным. Члены команды бросают все силы на то, чтобы найти Ари – человека, ответственного за гибель их коллеги. История осложняется из-за вмешательства бывшей возлюбленной Гиббса. Кроме того, у команды появляется новый директор – Дженни Шепард, а также к группе присоединяется работник Моссада Зива Давид. Детективы устраивают допрос приговоренному к смертной казни маньяку Кайлу Буну. Им необходимо выяснить у него, куда он спрятал трупы жертв.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Убить Ари (1) Kill Ari (1)
Сезон 3 Серия 1
20 сентября 2005
Убить Ари (2) Kill Ari (2)
Сезон 3 Серия 2
27 сентября 2005
Игры разума Mind Games
Сезон 3 Серия 3
4 октября 2005
Серебряная война Silver War
Сезон 3 Серия 4
11 октября 2005
Выключатель Switch
Сезон 3 Серия 5
18 октября 2005
Сеть вуайериста The Voyeur's Web
Сезон 3 Серия 6
25 октября 2005
Кодекс чести Honor Code
Сезон 3 Серия 7
1 ноября 2005
Под прикрытием Under Covers
Сезон 3 Серия 8
8 ноября 2005
Фабриковать Frame-Up
Сезон 3 Серия 9
22 ноября 2005
Прорвать Probie
Сезон 3 Серия 10
29 ноября 2005
Поведение модели Model Behavior
Сезон 3 Серия 11
13 декабря 2005
В штучной упаковке Boxed In
Сезон 3 Серия 12
10 января 2006
Обман Deception
Сезон 3 Серия 13
17 января 2006
Легкий сон Light Sleeper
Сезон 3 Серия 14
24 января 2006
Тяжелый случай Head Case
Сезон 3 Серия 15
7 февраля 2006
Семейная тайна Family Secret
Сезон 3 Серия 16
28 февраля 2006
Ненасытный Ravenous
Сезон 3 Серия 17
7 марта 2006
Приманка Bait
Сезон 3 Серия 18
14 марта 2006
Ледяной Iced
Сезон 3 Серия 19
4 апреля 2006
Неприкасаемый Untouchable
Сезон 3 Серия 20
18 апреля 2006
Кровавая баня Bloodbath
Сезон 3 Серия 21
25 апреля 2006
Опасность Jeopardy
Сезон 3 Серия 22
2 мая 2006
Разрыв (1) Hiatus (1)
Сезон 3 Серия 23
9 мая 2006
Разрыв (2) Hiatus (2)
Сезон 3 Серия 24
16 мая 2006
