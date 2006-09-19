Меню
Морская полиция: Спецотдел 2003, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
NCIS 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 19 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 4 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» группой спецагентов до возвращения Гиббса некоторое время руководит ДиНоззо. Ряды сотрудников пополнила Мишель Ли, которая состоял в команде ДиНоззо. Ее перевели в другой отдел после того, как Гиббс вернулся и вновь приступил к своим обязанностям. По пути на работу Зива становится свидетелем преступления. Кроме того, она заметила на месте происшествия своего бывшего сослуживца – Намира Эшела, с которым работала во Франции. Его несколько месяцев считают погибшим. В финале сезона в центре событий оказался бывший начальник и наставник Гиббса – Майк Фрэнкс.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Шалом Shalom
Сезон 4 Серия 1
19 сентября 2006
Сбежал Escaped
Сезон 4 Серия 2
26 сентября 2006
Выделен Singled Out
Сезон 4 Серия 3
3 октября 2006
Подделывая это Faking It
Сезон 4 Серия 4
10 октября 2006
Мертвый и непогребенный Dead and Unburied
Сезон 4 Серия 5
17 октября 2006
Охота на ведьм Witch Hunt
Сезон 4 Серия 6
31 октября 2006
Пескоструйная обработка Sandblast
Сезон 4 Серия 7
7 ноября 2006
Однажды герой Once a Hero
Сезон 4 Серия 8
14 ноября 2006
Чокнутая сестра Twisted Sister
Сезон 4 Серия 9
21 ноября 2006
Копченый Smoked
Сезон 4 Серия 10
28 ноября 2006
Ведомый Driven
Сезон 4 Серия 11
12 декабря 2006
Подозрение Suspicion
Сезон 4 Серия 12
16 января 2007
Шариф возвращается Sharif Returns
Сезон 4 Серия 13
23 января 2007
Отдача Blowback
Сезон 4 Серия 14
6 февраля 2007
Друзья и любовники Friends and Lovers
Сезон 4 Серия 15
13 февраля 2007
Ходячий мертвец Dead Man Walking
Сезон 4 Серия 16
20 февраля 2007
Скелеты Skeletons
Сезон 4 Серия 17
27 февраля 2007
Ледяной человек Iceman
Сезон 4 Серия 18
20 марта 2007
Льготный период Grace Period
Сезон 4 Серия 19
3 апреля 2007
История с обложки Cover Story
Сезон 4 Серия 20
10 апреля 2007
Братья по оружию Brothers in Arms
Сезон 4 Серия 21
24 апреля 2007
Во тьме In the Dark
Сезон 4 Серия 22
1 мая 2007
Троянский конь Trojan Horse
Сезон 4 Серия 23
8 мая 2007
Ангел смерти Angel of Death
Сезон 4 Серия 24
22 мая 2007
