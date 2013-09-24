Меню
Морская полиция: Спецотдел 2003, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Морская полиция: Спецотдел
Киноафиша Сериалы Морская полиция: Спецотдел Сезоны Сезон 11

NCIS 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 24 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел»

В 11 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» один из министров ВМС погиб в результате взрыва. Новое террористическое сообщество, появившееся в Америке, созналось в этом преступлении. Организацию возглавляет некий Парс. Они начинают охотиться на всех представителей группы Гиббса. Парсонс узнает, что их подставили. Он амнистирует сотрудников, возвращая им должности. Но Зива по-прежнему пребывает в Израиле, и ее жизнь находится в опасности. Тони предстоит отыскать коллегу и обеспечить ее защиту. Он отправляется на Ближний Восток. Отыскать Зиву герою удается лишь спустя несколько месяцев.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Виски Танго Фокстрот Whiskey Tango Foxtrot
Сезон 11 Серия 1
24 сентября 2013
Прошлое, настоящее и будущее Past, Present, and Future
Сезон 11 Серия 2
1 октября 2013
В зоне покрытия радара Under the Radar
Сезон 11 Серия 3
8 октября 2013
Аноним был женщиной Anonymous Was a Woman
Сезон 11 Серия 4
15 октября 2013
Однажды мошенник Once a Crook
Сезон 11 Серия 5
22 октября 2013
Масло и вода Oil & Water
Сезон 11 Серия 6
29 октября 2013
Лучшие ангелы Better Angels
Сезон 11 Серия 7
5 ноября 2013
Алиби Alibi
Сезон 11 Серия 8
12 ноября 2013
Проверка кишечника Gut Check
Сезон 11 Серия 9
19 ноября 2013
Триада дьявола Devil's Triad
Сезон 11 Серия 10
10 декабря 2013
Тоска по дому Homesick
Сезон 11 Серия 11
17 декабря 2013
Цепочка убийств Kill Chain
Сезон 11 Серия 12
7 января 2014
Двойная спина Double Back
Сезон 11 Серия 13
14 января 2014
Монстры и люди Monsters and Men
Сезон 11 Серия 14
4 февраля 2014
Пуленепробиваемый Bulletproof
Сезон 11 Серия 15
25 февраля 2014
Отпадно одета Dressed to Kill
Сезон 11 Серия 16
4 марта 2014
Рок и наковальня Rock and a Hard Place
Сезон 11 Серия 17
18 марта 2014
Кресент Сити Crescent City
Сезон 11 Серия 18
25 марта 2014
Кресент-Сити: Часть II Crescent City: Part II
Сезон 11 Серия 19
1 апреля 2014
Страница не найдена Page Not Found
Сезон 11 Серия 20
8 апреля 2014
Предполагаемый Alleged
Сезон 11 Серия 21
15 апреля 2014
Стрелок Shooter
Сезон 11 Серия 22
29 апреля 2014
Дочь адмирала The Admiral's Daughter
Сезон 11 Серия 23
6 мая 2014
Уважай отца своего Honor Thy Father
Сезон 11 Серия 24
13 мая 2014
