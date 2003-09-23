Season 1 (Navy NCIS)
23 episodes
23 September 2003 - 25 May 2004
Season 2
23 episodes
28 September 2004 - 24 May 2005
Season 3
24 episodes
20 September 2005 - 16 May 2006
Season 4
24 episodes
19 September 2006 - 22 May 2007
Season 5
19 episodes
25 September 2007 - 20 May 2008
Season 6
25 episodes
23 September 2008 - 19 May 2009
Season 7
24 episodes
22 September 2009 - 25 May 2010
Season 8
24 episodes
21 September 2010 - 17 May 2011
Season 9
24 episodes
20 September 2011 - 15 May 2012
Season 10
24 episodes
25 September 2012 - 14 May 2013
Season 11
24 episodes
24 September 2013 - 13 May 2014
Season 12
24 episodes
23 September 2014 - 12 May 2015
Season 13
24 episodes
22 September 2015 - 17 May 2016
Season 14
24 episodes
20 September 2016 - 16 May 2017
Season 15
24 episodes
26 September 2017 - 22 May 2018
Season 16
24 episodes
25 September 2018 - 21 May 2019
Season 17
20 episodes
24 September 2019 - 14 April 2020
Season 18
16 episodes
17 November 2020 - 25 May 2021
Season 19
21 episodes
20 September 2021 - 23 May 2022
Season 20
22 episodes
19 September 2022 - 22 May 2023
Season 21
10 episodes
12 February 2024 - 6 May 2024
Season 22
20 episodes
14 October 2024 - 5 May 2025
Season 23
5 episodes
14 October 2025 - 11 November 2025