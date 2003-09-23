Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service poster
NCIS 16+
Production year 2003
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel CBS

Series rating

8.4
Rate 10 votes
7.8 IMDb
All seasons of "NCIS: Naval Criminal Investigative Service"
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 1 (Navy NCIS) Season 1 (Navy NCIS)
23 episodes 23 September 2003 - 25 May 2004
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 2 Season 2
23 episodes 28 September 2004 - 24 May 2005
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 3 Season 3
24 episodes 20 September 2005 - 16 May 2006
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 4 Season 4
24 episodes 19 September 2006 - 22 May 2007
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 5 Season 5
19 episodes 25 September 2007 - 20 May 2008
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 6 Season 6
25 episodes 23 September 2008 - 19 May 2009
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 7 Season 7
24 episodes 22 September 2009 - 25 May 2010
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 8 Season 8
24 episodes 21 September 2010 - 17 May 2011
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 9 Season 9
24 episodes 20 September 2011 - 15 May 2012
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 10 Season 10
24 episodes 25 September 2012 - 14 May 2013
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 11 Season 11
24 episodes 24 September 2013 - 13 May 2014
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 12 Season 12
24 episodes 23 September 2014 - 12 May 2015
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 13 Season 13
24 episodes 22 September 2015 - 17 May 2016
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 14 Season 14
24 episodes 20 September 2016 - 16 May 2017
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 15 Season 15
24 episodes 26 September 2017 - 22 May 2018
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 16 Season 16
24 episodes 25 September 2018 - 21 May 2019
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 17 Season 17
20 episodes 24 September 2019 - 14 April 2020
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 18 Season 18
16 episodes 17 November 2020 - 25 May 2021
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 19 Season 19
21 episodes 20 September 2021 - 23 May 2022
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 20 Season 20
22 episodes 19 September 2022 - 22 May 2023
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 21 Season 21
10 episodes 12 February 2024 - 6 May 2024
 
NCIS: Naval Criminal Investigative Service - Season 22 Season 22
20 episodes 14 October 2024 - 5 May 2025
 
Season 23
5 episodes 14 October 2025 - 11 November 2025
 
