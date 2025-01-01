Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Лучший повар Америки
Цитаты
Цитаты из ТВ-шоу Лучший повар Америки
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Гордон Рамзи - Ведущий
[Повторяемая фраза] Главное не как ты начинаешь, а как ты заканчиваешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gordon Ramsey - Host
[Повторяемая фраза участнику после того, как он постоянно и неоднократно портит блюдо] Соберись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гордон Рамзи - Ведущий
[Повторяемая фраза к участнику] Соберись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гордон Рэмзи - Ведущий
[Повторяемая фраза к участнику после его выбывания] То, что не надо делать - это прекращать следовать своей кулинарной мечте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гordon Ramsay - Ведущий
[повторяемый вопрос к участнику перед его исключением, касающийся оставшихся участников] кто выиграет Masterchef?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гордон Рамзи - Ведущий
[Повторяемый вопрос участнику после его выбывания, ссылаясь на оставшихся участников] кто выиграет МастерШеф?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гордон Рэмзи - Ведущий
[Повторяемая фраза к конкурсанту после его исключения] Мне жаль, но ты не готов стать Мастером-шефом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Гордон Рамзи
Gordon Ramsay
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667