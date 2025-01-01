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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Золотая лихорадка
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Золотая лихорадка, список сезонов
Gold Rush
16+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Discovery Channel
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
1
голос
7.3
IMDb
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Список сезонов телешоу «Золотая лихорадка»
Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов
3 декабря 2010 - 25 февраля 2011
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
28 октября 2011 - 24 февраля 2012
Сезон 3 / Season 3
16 эпизодов
26 октября 2012 - 22 февраля 2013
Сезон 4 / Season 4
19 эпизодов
25 октября 2013 - 14 марта 2014
Сезон 5 / Season 5
21 эпизод
17 октября 2014 - 13 марта 2015
Сезон 6 / Season 6
21 эпизод
16 октября 2015 - 11 марта 2016
Сезон 7 / Season 7
21 эпизод
14 октября 2016 - 10 марта 2017
Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов
13 октября 2017 - 9 марта 2018
Сезон 9 / Season 9
21 эпизод
12 октября 2018 - 15 марта 2019
Сезон 10 / Season 10
21 эпизод
11 октября 2019 - 6 марта 2020
Сезон 11 / Season 11
21 эпизод
23 октября 2020 - 19 марта 2021
Сезон 12 / Season 12
24 эпизода
24 сентября 2021 - 25 марта 2022
Сезон 13 / Season 13
26 эпизодов
30 сентября 2022 - 31 марта 2023
Сезон 14 / Season 14
23 эпизода
29 сентября 2023 - 1 марта 2024
Сезон 15 / Season 15
23 эпизода
8 ноября 2024 - 18 апреля 2025
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