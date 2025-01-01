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Постер телешоу Золотая лихорадка
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Золотая лихорадка, список сезонов

Gold Rush 16+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Discovery Channel

Рейтинг шоу

0.0
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7.3 IMDb
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Список сезонов телешоу «Золотая лихорадка»
Золотая лихорадка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов 3 декабря 2010 - 25 февраля 2011
 
Золотая лихорадка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов 28 октября 2011 - 24 февраля 2012
 
Золотая лихорадка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
16 эпизодов 26 октября 2012 - 22 февраля 2013
 
Золотая лихорадка - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
19 эпизодов 25 октября 2013 - 14 марта 2014
 
Золотая лихорадка - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
21 эпизод 17 октября 2014 - 13 марта 2015
 
Золотая лихорадка - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
21 эпизод 16 октября 2015 - 11 марта 2016
 
Золотая лихорадка - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
21 эпизод 14 октября 2016 - 10 марта 2017
 
Золотая лихорадка - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов 13 октября 2017 - 9 марта 2018
 
Золотая лихорадка - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
21 эпизод 12 октября 2018 - 15 марта 2019
 
Золотая лихорадка - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
21 эпизод 11 октября 2019 - 6 марта 2020
 
Золотая лихорадка - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
21 эпизод 23 октября 2020 - 19 марта 2021
 
Золотая лихорадка - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
24 эпизода 24 сентября 2021 - 25 марта 2022
 
Золотая лихорадка - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
26 эпизодов 30 сентября 2022 - 31 марта 2023
 
Золотая лихорадка - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
23 эпизода 29 сентября 2023 - 1 марта 2024
 
Золотая лихорадка - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
23 эпизода 8 ноября 2024 - 18 апреля 2025
 
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