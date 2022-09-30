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Золотая лихорадка (2010), 13 сезон

Постер к 13-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 13

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 30 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»


В 13 сезоне шоу «Золотая лихорадка» команды продолжают искать золото и сражаться за главный приз. Паркер откусывает больше, чем может прожевать, когда заключает крупную сделку. Тони хочет установить рекорд. Фред Льюис обналичивает все свои сбережения, но затем случается непредвиденное. Рик Несс исчезает без вести. Паркер получает ужасные новости и сталкивается с крупнейшим землевладельцем Аляски. Тони заставляет детей добыть первое золото в сезоне. Фред борется с ледником, который блокирует залежи золота. Клейтоны обнаруживают богатые земли в Золотых акрах и нуждаются в деньгах, чтобы профинансировать свой переезд.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 13-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сейсмический сдвиг A Seismic Shift
Сезон 13 Серия 1
30 сентября 2022
В поисках Рика Несса Searching for Rick Ness
Сезон 13 Серия 2
7 октября 2022
Золотые акры Golden Acres
Сезон 13 Серия 3
14 октября 2022
Позиционная война Trench Warfare
Сезон 13 Серия 4
21 октября 2022
Чит коды Cheat Codes
Сезон 13 Серия 5
28 октября 2022
Бороться с железом с помощью железа Fight Iron with Iron
Сезон 13 Серия 6
4 ноября 2022
Долина молитв Valley of Prayers
Сезон 13 Серия 7
11 ноября 2022
50 000 унций 50,000 Ounces
Сезон 13 Серия 8
18 ноября 2022
Проклятый Cursed
Сезон 13 Серия 9
25 ноября 2022
Маленькая красная ракета Little Red Rocket
Сезон 13 Серия 10
2 декабря 2022
Золотые рыцари Тони Tony's Golden Knights
Сезон 13 Серия 11
9 декабря 2022
ФУБАР FUBAR
Сезон 13 Серия 12
16 декабря 2022
Большая зарплата Паркера Parker's Big Payday
Сезон 13 Серия 13
30 декабря 2022
Кто главный Who's the Boss
Сезон 13 Серия 14
6 января 2023
Последний рубеж The Last Frontier
Сезон 13 Серия 15
13 января 2023
Гремлины Gremlins
Сезон 13 Серия 16
20 января 2023
Мамонтовый беспорядок Mammoth Mess
Сезон 13 Серия 17
27 января 2023
Жужжание Buzzified
Сезон 13 Серия 18
3 февраля 2023
Большие игрушки, большие проблемы Big Toys, Big Problems
Сезон 13 Серия 19
10 февраля 2023
Вымываются Washed Out
Сезон 13 Серия 20
17 февраля 2023
Испытание Паркером Trial by Parker
Сезон 13 Серия 21
24 февраля 2023
Вердикт Аляски The Alaska Verdict
Сезон 13 Серия 22
3 марта 2023
Вот Джонни! Here's Johnny!
Сезон 13 Серия 23
10 марта 2023
Взлетно-посадочная полоса к искуплению Runway to Redemption
Сезон 13 Серия 24
17 марта 2023
Познакомьтесь с Клейтонами Meet the Claytons
Сезон 13 Серия 25
24 марта 2023
Кульминация Клондайка Klondike Climax
Сезон 13 Серия 26
31 марта 2023
График выхода всех сериалов
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