Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Золотая лихорадка (2010), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 12

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 24 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 12 сезоне шоу «Золотая лихорадка» на съемки оказала большое влияние пандемия коронавирусной инфекции. Хотя руководство Юкона и считало добытчиков основными сотрудниками, но съемочные команды это решение не принимали. В начале сезона Канаду закрыли для перемещения, и лишь один человек из съемочной группы остался на месте с бригадой Битса. Несс и Шнабель отправились на карантин в Соединенные Штаты Америки. После 14-дневного перерыва на место прибыла местная съемочная команда. Рик получает неожиданное предложение от друга, а желание Паркера побить свой собственный рекорд наталкивается на камень преткновения.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 12-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Наземная война Ground War
Сезон 12 Серия 1
24 сентября 2021
Битва Зеленорогов Battle of the Greenhorns
Сезон 12 Серия 2
1 октября 2021
Авария и берма Crash and Berm
Сезон 12 Серия 3
8 октября 2021
Ошибка на 9 миллионов долларов $9 Million Mistake
Сезон 12 Серия 4
15 октября 2021
Провернуть это Crank It Up
Сезон 12 Серия 5
22 октября 2021
Проклятие бухты Ханкера The Hunker Creek Curse
Сезон 12 Серия 6
29 октября 2021
Семейные ценности Family Matters
Сезон 12 Серия 7
5 ноября 2021
Королевский гамбит The King's Gambit
Сезон 12 Серия 8
12 ноября 2021
Спасение Рика Бэйкона Saving Rick's Bacon
Сезон 12 Серия 9
19 ноября 2021
Оправдание The Vindication
Сезон 12 Серия 10
26 ноября 2021
Дыра славы на холме Glory Hole on the Hill
Сезон 12 Серия 11
3 декабря 2021
Ограбить Паркера, чтобы заплатить Паркеру Robbing Parker to Pay Parker
Сезон 12 Серия 12
10 декабря 2021
Шары на столе Balls on the Table
Сезон 12 Серия 13
17 декабря 2021
Маленький Эльдорадо Little Eldorado
Сезон 12 Серия 14
7 января 2022
Секретный уровень оплаты The Secret Pay Layer
Сезон 12 Серия 15
14 января 2022
Вопрос на 4 миллиона долларов The $4 Million Question
Сезон 12 Серия 16
21 января 2022
Бонусное золото Bonus Gold
Сезон 12 Серия 17
28 января 2022
Возрождение красного монстра Rebirth of Monster Red
Сезон 12 Серия 18
11 февраля 2022
Наконец, золото Gold at Last
Сезон 12 Серия 19
18 февраля 2022
Альянс The Alliance
Сезон 12 Серия 20
25 февраля 2022
Все, что нужно Whatever It Takes
Сезон 12 Серия 21
4 марта 2022
Ралли долина Бонанза Rally Valley Bonanza
Сезон 12 Серия 22
11 марта 2022
Видя красный Seeing Red
Сезон 12 Серия 23
18 марта 2022
От финиша к старту From Finish to Start
Сезон 12 Серия 24
25 марта 2022
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше