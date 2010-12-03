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Золотая лихорадка (2010), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 1

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 1 сезоне шоу «Золотая лихорадка» шесть человек, которые оказались из-за финансового кризиса в трудном положении, планируют испытать свою удачу и отправиться добывать золото на Аляску, чтобы рассчитаться с долгами. Им предстоит обустроить лагерь и взяться за работу. В этом им поможет владелец соседнего участка Джон Шнабель. Спустя некоторое время герои поймут, что добывать золото не так-то легко. Двое участников из штата Орегона – Дорси и Тодд – вступают в драку. Дочери Тодда приходится бороться за жизнь, Джеймс Харнесс теряет сознание, а Джимми Дорси ссорится с командой, когда берется за дополнительную работу, чтобы заработать денег.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Нет мужества – нет успеха No Guts No Glory
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2010
Золото, оружие и медведи Gold, Guns, and Bears
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2010
Вокруг одна грязь Running Dirt
Сезон 1 Серия 3
17 декабря 2010
Дорогая цена The Ultimate Price
Сезон 1 Серия 4
7 января 2011
Болевой порог The Pain Barrier
Сезон 1 Серия 5
14 января 2011
Золотая лихорадка Gold Fever
Сезон 1 Серия 6
21 января 2011
На грани разорения Going for Broke
Сезон 1 Серия 7
28 января 2011
Плохая кровь Bad Blood
Сезон 1 Серия 8
4 февраля 2011
Добраться до золота Bedrock or Bust
Сезон 1 Серия 9
11 февраля 2011
Не вешай нос Never Say Die
Сезон 1 Серия 10
18 февраля 2011
Полное раскрытие Full Disclosure
Сезон 1 Серия 11
25 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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