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Золотая лихорадка (2010), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 2

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

Во 2 сезоне шоу «Золотая лихорадка» три команды отправляются добывать золото, чтобы рассчитаться с долгами. Тодд Хоффман вовремя не внес платеж за прииск, в связи с чем его команде приходится искать другой участок для добычи золота. Фрэд Харт тем временем приобретает бывший участок Хоффманов и решает самолично его разрабатывать. Джон Шнабель, в свою очередь, принимает решение передать руководство своему внуку Паркеру Шнабелю, чтобы тот с честью продолжил дело дедушки. Команда Хоффмана направляется на север, к Клондайку, в отчаянной попытке найти новое месторождение и спасти свой сезон добычи.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Поворот судьбы Twist of Fate
Сезон 2 Серия 1
28 октября 2011
Девственная территория Virgin Ground
Сезон 2 Серия 2
4 ноября 2011
Семейная распря Family Feud
Сезон 2 Серия 3
11 ноября 2011
Скользкая дорожка Slippery Slope
Сезон 2 Серия 4
18 ноября 2011
Бурить или умереть Drill or Die
Сезон 2 Серия 5
25 ноября 2011
Пораженный любовью Lovestruck
Сезон 2 Серия 6
2 декабря 2011
Золото, ну наконец-то! Gold at Last
Сезон 2 Серия 7
9 декабря 2011
Золотооо! On the Gold
Сезон 2 Серия 8
16 декабря 2011
Мертвый в воде Dead in the Water
Сезон 2 Серия 9
6 января 2012
Круглосуточная работа Twenty-Four Seven
Сезон 2 Серия 10
13 января 2012
На самом дне Rock Bottom
Сезон 2 Серия 11
20 января 2012
Золотоносная порода Bedrock Gold
Сезон 2 Серия 12
27 января 2012
Одним меньше Man Down
Сезон 2 Серия 13
3 февраля 2012
В темноте In the Black
Сезон 2 Серия 14
10 февраля 2012
Замороженный Frozen Out
Сезон 2 Серия 15
17 февраля 2012
Судный день Judgment Day
Сезон 2 Серия 16
24 февраля 2012
График выхода всех сериалов
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