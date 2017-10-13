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Золотая лихорадка (2010), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 8

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 13 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 8 сезоне шоу «Золотая лихорадка» у команд Хоффмана и Шнабеля задача — добыть 5000 унций. Тони Битс решает вновь использовать старинный земснаряд, возродив тем самым позабытый способ. К концу сезона команде Хоффмана удалось получить 1644 унции, а команда Паркера добыла целых 6280 унций. Тони Битс завершил сезон с 659 унциями. Тодду не везет, он терпит неудачу, пока не начинает отчаянную игру за новую землю. Сын Тодда Хантер совершает серьезное нарушение по прибытии инспекторов по безопасности, что обошлось ему в тысячи долларов. Тони наперегонки со временем передвигает массивный ковш своего второго земснаряда.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 8-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Пари и войны Wagers and Wars
Сезон 8 Серия 1
13 октября 2017
Метели и пули Blizzards and Bullets
Сезон 8 Серия 2
20 октября 2017
Викинг против механика The Viking vs. the Mechanic
Сезон 8 Серия 3
27 октября 2017
Проклятие гор Фейрплей The Curse of the Fairplay Mountains
Сезон 8 Серия 4
3 ноября 2017
Сын свергает отца Son Dethrones Father
Сезон 8 Серия 5
10 ноября 2017
Колорадо наносит ответный удар Colorado Strikes Back
Сезон 8 Серия 6
17 ноября 2017
Преисподняя Inferno
Сезон 8 Серия 7
24 ноября 2017
Могучий апперкот The Mighty Uppercut
Сезон 8 Серия 8
1 декабря 2017
Золотые слитки Gold Bars and Hail Marys
Сезон 8 Серия 9
8 декабря 2017
Палец дьявола The Devil's Finger
Сезон 8 Серия 10
15 декабря 2017
Святой Грааль The Holy Grail
Сезон 8 Серия 11
22 декабря 2017
Затмение Eclipsed
Сезон 8 Серия 12
5 января 2018
Потерянное золото Lost Gold
Сезон 8 Серия 13
12 января 2018
Отец, cын и святой ролик The Father, the Son & the Holy Roller
Сезон 8 Серия 14
19 января 2018
Сломанный Broken
Сезон 8 Серия 15
26 января 2018
О чудовищах и людях Of Monsters and Men
Сезон 8 Серия 16
2 февраля 2018
Самолеты, краны и невинные претензии Planes, Cranes, and Virgin Claims
Сезон 8 Серия 17
16 февраля 2018
Кинг конг King Kong
Сезон 8 Серия 18
23 февраля 2018
День независимости Independence Day
Сезон 8 Серия 19
2 марта 2018
Военные трофеи The Spoils of War
Сезон 8 Серия 20
9 марта 2018
График выхода всех сериалов
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