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Золотая лихорадка (2010), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 3

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 3 сезоне шоу «Золотая лихорадка» 4 команды отправляются на поиски золота, чтобы улучшить свое материальное положение. Тодд Хоффман получает нового инвестора и открывает работу сразу на двух участках. А чтобы добывать россыпи весь год, он выдвигается в экспедицию в Гайану. Фрэд Харт практически добрался до плотика, но его участок может затопить из-за летнего таяния ледников. На прииске Биг Наггет практически нет золота в открытом разрезе, теперь Паркеру нужно отыскать на своем участке новые залежи, в противном случае прииск придется закрыть. Тем временем его дедушке предстоит тяжелая операция.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон на миллион долларов Million Dollar Season
Сезон 3 Серия 1
26 октября 2012
Чужая делянка The Wrong Claim
Сезон 3 Серия 2
2 ноября 2012
Секретное оружие Secret Weapons
Сезон 3 Серия 3
9 ноября 2012
Битва за мост Battle of the Bridge
Сезон 3 Серия 4
16 ноября 2012
Ультиматум The Ultimatum
Сезон 3 Серия 5
23 ноября 2012
Туз в рукаве Game Changer
Сезон 3 Серия 6
30 ноября 2012
Дорога к золоту Road to Gold
Сезон 3 Серия 7
7 декабря 2012
На ручье Смит-Крик Up Smith Creek
Сезон 3 Серия 8
14 декабря 2012
Золото лепреконов Leprechaun Gold
Сезон 3 Серия 9
4 января 2013
Бульдозерные войны Dozer Wars
Сезон 3 Серия 10
11 января 2013
Извещение об увольнении Pink Slip
Сезон 3 Серия 11
18 января 2013
Слияние The Merger
Сезон 3 Серия 12
25 января 2013
Ночная смена The Night Shift
Сезон 3 Серия 13
1 февраля 2013
Угроза прорыва Bedrock Blowout
Сезон 3 Серия 14
8 февраля 2013
Путь к искуплению Redemption Road
Сезон 3 Серия 15
15 февраля 2013
Родина The Motherlode
Сезон 3 Серия 16
22 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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