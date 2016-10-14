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Золотая лихорадка (2010), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 7

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 14 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 7 сезоне шоу «Золотая лихорадка» Тодд Хоффман делает самую большую ставку и отказывается от гарантированного золота на Клондайке. Тони Битс расширяет свою империю, покупая второй огромный земснаряд. Паркер Шнабель начинает новый сезон без дедушки и наставника. Новая стиральная установка Паркера стоимостью 600 000 долларов выходит из строя при первом запуске. Тодд возвращается на Клондайк, чтобы забрать Monster Red, в то время как Паркер противостоит жесткому переговорщику Тони по поводу гонораров и получает шокирующее предложение, которое окажет существенное влияние на весь дальнейший сезон.
 

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 7-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Чудо на горе Miracle on the Mountain
Сезон 7 Серия 1
14 октября 2016
Глаз в небе Eye in the Sky
Сезон 7 Серия 2
21 октября 2016
Машины Франкенштейна Frankenstein Machinery
Сезон 7 Серия 3
28 октября 2016
Мятеж Mutiny
Сезон 7 Серия 4
4 ноября 2016
Страдание на горе Misery on the Mountain
Сезон 7 Серия 5
11 ноября 2016
Нет крана, нет прибыли No Crane, No Gain
Сезон 7 Серия 6
18 ноября 2016
Водяная могила Watery Grave
Сезон 7 Серия 7
25 ноября 2016
Мега баржа и детский коммандос Mega Barge & Kid Commando
Сезон 7 Серия 8
2 декабря 2016
Рекордное золото Record Gold
Сезон 7 Серия 9
9 декабря 2016
Спускайтесь и бейтесь Go Down Fighting
Сезон 7 Серия 10
16 декабря 2016
Игра окончена Game Over
Сезон 7 Серия 11
30 декабря 2016
Запущенность Abandonment
Сезон 7 Серия 12
6 января 2017
Спасательный трос Lifeline
Сезон 7 Серия 13
13 января 2017
Паркер против Рика Parker vs. Rick
Сезон 7 Серия 14
20 января 2017
Падение экскаватора Excavator Down
Сезон 7 Серия 15
27 января 2017
Двойные неприятности Double Trouble
Сезон 7 Серия 16
3 февраля 2017
Жестокий разрез Cruelest Cut
Сезон 7 Серия 17
10 февраля 2017
Шахтеры против бобров Miners vs. Beavers
Сезон 7 Серия 18
17 февраля 2017
Земснаряд против установки для мытья посуды Dredge vs. Washplant
Сезон 7 Серия 19
24 февраля 2017
Путешествие викингов Viking Voyage
Сезон 7 Серия 20
3 марта 2017
Последняя ярость Final Fury
Сезон 7 Серия 21
10 марта 2017
График выхода всех сериалов
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