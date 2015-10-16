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Золотая лихорадка (2010), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 6

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 16 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 6 сезоне шоу «Золотая лихорадка» начинается новый сезон горных работ. Паркер начинает весьма неудачно и теряет команду. Тодд ставит перед собой грандиозную цель на сезон, а Тони раскрывает большие планы по расширению своей деятельности. Тони наконец-то получает свой 75-летний земснаряд для добычи золота Клондайка, но из-за серьезной проблемы операция останавливается. Дедушку Джона срочно доставили в клинику и госпитализировали. Тодд сталкивается с большими проблемами, когда пытается переместить свою 50-тонную моющую установку. Земснаряд Тони наконец начинает добывать золото.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 6-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Кровь, пот и золото Blood, Sweat and Gold
Сезон 6 Серия 1
16 октября 2015
Золотой корабль Gold Ship
Сезон 6 Серия 2
23 октября 2015
Перемещение монстра Moving the Monster
Сезон 6 Серия 3
30 октября 2015
Золотой совет дедушки Grandpa's Golden Advice
Сезон 6 Серия 4
6 ноября 2015
Золотая хижина Джека Jack's Gold Shack
Сезон 6 Серия 5
13 ноября 2015
Остров сокровищ Treasure Island
Сезон 6 Серия 6
20 ноября 2015
Мечта об Эльдорадо ElDorado Dream
Сезон 6 Серия 7
27 ноября 2015
Мамонтовый канал Mammoth Channel
Сезон 6 Серия 8
4 декабря 2015
Мамонтовое золото Mammoth Gold
Сезон 6 Серия 9
11 декабря 2015
21-е место Паркера Parker's 21st
Сезон 6 Серия 10
18 декабря 2015
Капитан Моника Captain Monica
Сезон 6 Серия 11
1 января 2016
Война бригад Crew War
Сезон 6 Серия 12
8 января 2016
Золото Голдзиллы Goldzilla Gold
Сезон 6 Серия 13
15 января 2016
Гора на миллион долларов Million Dollar Mountain
Сезон 6 Серия 14
22 января 2016
Мертвый даже Dead Even
Сезон 6 Серия 15
29 января 2016
Золотая бомба Golden Bombshell
Сезон 6 Серия 16
5 февраля 2016
Легенда о Клондайке Klondike Legend
Сезон 6 Серия 17
12 февраля 2016
Золото Орегона Oregon Gold
Сезон 6 Серия 18
19 февраля 2016
Замороженная оплата Frozen Pay
Сезон 6 Серия 19
26 февраля 2016
Король Клондайка King of the Klondike
Сезон 6 Серия 20
4 марта 2016
Золотая суровая правда Gold Hard Truth
Сезон 6 Серия 21
11 марта 2016
График выхода всех сериалов
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