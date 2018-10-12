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Золотая лихорадка (2010), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 9

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 12 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 9 сезоне шоу «Золотая лихорадка» большинство серий посвящено работе Рика Несса. Команда Паркера сумела добыть 7427 унций, а Рик Несс смог получить 1105 унций на общую сумму 1 300 000 долларов, став абсолютным рекордсменом. Тодд и Паркер заключают пари на 100 000 долларов, кто получит больше всего золота в этом сезоне. Тони отправился вверх по реке Юкон, чтобы испробовать свой второй земснаряд, а Паркер заключил сделку, которая привела к драматическому противостоянию с Тони. Тодд спешит построить массивный водоем, пока не разразился шторм. Тони модернизирует земснаряд № 1 за 600 000 долларов, пытаясь улучшить свои показатели.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 9-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Декларация независимости Declaration of Independence
Сезон 9 Серия 1
12 октября 2018
Выкуренный Smoked Out
Сезон 9 Серия 2
19 октября 2018
Боги и монстры Gods and Monsters
Сезон 9 Серия 3
26 октября 2018
Дёрт Рейнольдс Durt Reynolds
Сезон 9 Серия 4
2 ноября 2018
Возвращение Фредди Доджа The Return of Freddy Dodge
Сезон 9 Серия 5
9 ноября 2018
Призраки Хоффмана Hoffman's Ghosts
Сезон 9 Серия 6
16 ноября 2018
Плата за риск Hazard Pay
Сезон 9 Серия 7
23 ноября 2018
Штормагеддон Stormageddon
Сезон 9 Серия 8
30 ноября 2018
Мегаморфоза Megamorphosis
Сезон 9 Серия 9
5 декабря 2018
День отца Father's Day
Сезон 9 Серия 10
14 декабря 2018
Воскрешение The Resurrection
Сезон 9 Серия 11
21 декабря 2018
Крайний срок дьявола The Devil's Deadline
Сезон 9 Серия 12
4 января 2019
Запрещенный прием Sucker Punch
Сезон 9 Серия 13
11 января 2019
Герои старой школы Old School Heroes
Сезон 9 Серия 14
18 января 2019
Свадебные колокола и экстренные операции Wedding Bells & Emergency Operations
Сезон 9 Серия 15
25 января 2019
Переломы костей Broken Bones
Сезон 9 Серия 16
1 февраля 2019
Сделай так, чтобы пошел дождь Make It Rain
Сезон 9 Серия 17
15 февраля 2019
Большой красный мертв Big Red Is Dead
Сезон 9 Серия 18
22 февраля 2019
Холодная война Cold War
Сезон 9 Серия 19
1 марта 2019
Подготовка к удару Brace for Impact
Сезон 9 Серия 20
8 марта 2019
Огонь и лед Fire and Ice
Сезон 9 Серия 21
15 марта 2019
График выхода всех сериалов
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