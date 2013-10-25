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Золотая лихорадка (2010), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 4

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 25 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 4 сезоне шоу «Золотая лихорадка» ребятам из Дакоты нужно найти безопасный маршрут по тонкому льду. У Паркера закончились деньги, и он должен срочно найти золото, но у Тони Битса для него плохие новости. Тодду угрожает опасность. «Дакота Бойз» борются за добычу полезных ископаемых, один пласт находится высоко в горах, а другой – глубоко в яме. Паркер игнорирует Тони Битса, но ему все же удается получить свою первую зарплату. Команда Хоффмана вступает в противостояние с враждебными джунглями, чтобы доставить горнодобывающее оборудование на территорию. «Дакота Бойз» пробурили скважину, чтобы узнать, есть ли там миллионы золота.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 4-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Королева бриллиантов Queen of Diamonds
Сезон 4 Серия 1
25 октября 2013
Кривая обучения Learning Curve
Сезон 4 Серия 2
1 ноября 2013
Слишком глубоко In Too Deep
Сезон 4 Серия 3
8 ноября 2013
Дорога из ада Road from Hell
Сезон 4 Серия 4
15 ноября 2013
Гранаты или золото Garnets or Gold
Сезон 4 Серия 5
22 ноября 2013
Мятеж Mutiny
Сезон 4 Серия 6
29 ноября 2013
Выплата в полном объеме Paid in Full
Сезон 4 Серия 7
6 декабря 2013
Джунгли Буги Jungle Boogie
Сезон 4 Серия 8
13 декабря 2013
Бухта надежды Hope Creek
Сезон 4 Серия 9
3 января 2014
Выброс Blowout
Сезон 4 Серия 10
10 января 2014
Смерть мечты Death of a Dream
Сезон 4 Серия 11
17 января 2014
Воскрешение The Resurrection
Сезон 4 Серия 12
20 января 2014
Земля фантазии Fantasy Land
Сезон 4 Серия 13
24 января 2014
Медицинская помощь Medevac
Сезон 4 Серия 14
31 января 2014
Человек на проводе Man on Wire
Сезон 4 Серия 15
14 февраля 2014
День расплаты Day of Reckoning
Сезон 4 Серия 16
21 февраля 2014
Все или ничего Go Big or Go Home
Сезон 4 Серия 17
28 февраля 2014
Последняя воля дедушки Grandpa's Last Wish
Сезон 4 Серия 18
7 марта 2014
Раскопанный Unearthed
Сезон 4 Серия 19
14 марта 2014
График выхода всех сериалов
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