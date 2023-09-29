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Золотая лихорадка (2010), 14 сезон

Постер к 14-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 14

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 29 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 14-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 14-м сезоне сериала «Золотая лихорадка» Паркер возвращается на Клондайк и сбрасывает бомбу на свою команду, чтобы загладить неудачу на Аляске. Фред и сын Кристофер работают в ночную смену. Команда Тони из Винчестера обналичивает деньги за сезон. Фред проектирует ледяную плотину и совершает удивительное открытие. Команда Паркера ищет легких путей, но размытая дорога останавливает их. Тони использует чит-код экскаватора, чтобы прорваться сквозь вечную мерзлоту. Паркер привлекает начинающего шахтера из Австралии, чтобы ускорить работу. Фреду чуть не оторвало голову, когда он искал новую установку.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий 14-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Ставка в 160 миллионов долларов The $160 Million Gamble
Сезон 14 Серия 1
29 сентября 2023
Зов Индийской реки Call of the Indian River
Сезон 14 Серия 2
6 октября 2023
Привет, Паркер, это Рик Hey Parker, It's Rick
Сезон 14 Серия 3
13 октября 2023
Свободный агент Free Agent
Сезон 14 Серия 4
20 октября 2023
Окутанный дымом Up in Smoke
Сезон 14 Серия 5
27 октября 2023
Вниз, но не в сторону Down, but Not Out
Сезон 14 Серия 6
3 ноября 2023
Ультиматум 50 унций 50 Ounce Ultimatum
Сезон 14 Серия 7
10 ноября 2023
Последнее золото Last Ditch Gold
Сезон 14 Серия 8
17 ноября 2023
Поворот! Pivot!
Сезон 14 Серия 9
24 ноября 2023
Заявление Паркера о побеге Parker's Runaway Claim
Сезон 14 Серия 10
1 декабря 2023
Франкендозер Frankendozer
Сезон 14 Серия 11
8 декабря 2023
Денежная яма Money Pit Payday
Сезон 14 Серия 12
15 декабря 2023
Паркер оживает Parker Comes Alive
Сезон 14 Серия 13
22 декабря 2023
Отчаянный крик о помощи Desperate Cry for Help
Сезон 14 Серия 14
29 декабря 2023
Преемственность Succession
Сезон 14 Серия 15
5 января 2024
Огненное кольцо Ring of Fire
Сезон 14 Серия 16
12 января 2024
Манибол Moneyball
Сезон 14 Серия 17
19 января 2024
Новая игрушка Паркера Parker's New Toy
Сезон 14 Серия 18
26 января 2024
Сошедший с рельсов Off the Rails
Сезон 14 Серия 19
2 февраля 2024
Пробуждение зверя Waking the Beast
Сезон 14 Серия 20
9 февраля 2024
Долина ралли или крах Rally Valley or Bust
Сезон 14 Серия 21
16 февраля 2024
Денежная яма сопротивляется The Money Pit Fights Back
Сезон 14 Серия 22
23 февраля 2024
Зимний расчет Winter's Reckoning
Сезон 14 Серия 23
1 марта 2024
График выхода всех сериалов
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