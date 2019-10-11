Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Золотая лихорадка (2010), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 10

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 11 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 10 сезоне шоу «Золотая лихорадка» главными героями становятся работники Шнабеля, Битса и Несса на Клондайке. Мужчины пытаются придумать способ, который поможет им добыть больше золота и справиться с проблемами. Они подвергаются опасности, когда захватывают очередной участок. За сезон команда Шнабеля сумела добыть 7223 унции на сумму 10 800 000 долларов. Паркер придумывает рискованный план и должен выбрать нового мастера вместо Рика. Тони собирается доставить свой буксир Kid Commando в док для важного теста на устойчивость. Кризис на Клондайке вынуждает Паркера, Рика и Тони рисковать, чтобы найти золото на новых землях.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 10-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Кризис на Клондайке Crisis in the Klondike
Сезон 10 Серия 1
11 октября 2019
Начинается новая гонка A New Rush Begins
Сезон 10 Серия 2
18 октября 2019
Охотник за самородками The Nugget Hunter
Сезон 10 Серия 3
25 октября 2019
Не оставляйте золото позади Leave No Gold Behind
Сезон 10 Серия 4
1 ноября 2019
Нам понадобится ведро побольше We're Gonna Need a Bigger Bucket
Сезон 10 Серия 5
8 ноября 2019
Красный монстр жив Monster Red Lives
Сезон 10 Серия 6
15 ноября 2019
Материнская гора Motherlode Mountain
Сезон 10 Серия 7
22 ноября 2019
Войны на промывочных заводах Washplant Wars
Сезон 10 Серия 8
29 ноября 2019
Нет времени для искупления No Time for Redemption
Сезон 10 Серия 9
6 декабря 2019
Когда дамба разрушится When the Levee Breaks
Сезон 10 Серия 10
13 декабря 2019
Восстание машин Rise of the Machines
Сезон 10 Серия 11
20 декабря 2019
День выплаты в миллион долларов Million-Dollar Pay Day
Сезон 10 Серия 12
3 января 2020
Самородки или бюст Nuggets or Bust
Сезон 10 Серия 13
10 января 2020
Загнанный в угол Cornered
Сезон 10 Серия 14
17 января 2020
А потом был еще один And Then There Was One
Сезон 10 Серия 15
24 января 2020
Паркер удваивает ставку Parker Doubles Down
Сезон 10 Серия 16
31 января 2020
Восстание в бухте Дункана Rebellion at Duncan Creek
Сезон 10 Серия 17
7 февраля 2020
Замороженное сокровище Frozen Treasure
Сезон 10 Серия 18
14 февраля 2020
Принесите большие пушки Bring in the Big Guns
Сезон 10 Серия 19
21 февраля 2020
Митинг в долине Rally in the Valley
Сезон 10 Серия 20
28 февраля 2020
Последнее золото Last Gold
Сезон 10 Серия 21
6 марта 2020
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше