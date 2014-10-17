Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Золотая лихорадка (2010), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Киноафиша Сериалы Золотая лихорадка Сезоны Сезон 5

Gold Rush 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 17 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Золотая лихорадка»

В 5 сезоне шоу «Золотая лихорадка» Шнабель по-прежнему берет в аренду участок у Битса, но страстно хочет приобрести свой собственный. Хоффманам достается участок земли на Юконе, но, чтобы начать добычу, они делают Дэйва Турина равноправным партнером (до этого Дэйв был простым сотрудником). Новый участник шоу — Тони Битс — приобретает 75-летнюю драгу для добычи золота. Молодой Паркер ставит возмутительную цель на сезон — 2000 унций. Тодд Хоффман чувствует себя сломленным человеком без команды и планов по добыче полезных ископаемых. Паркер борется со своей командой из-за ночного бега. Тодд, Джек и Тербер принимаются за первую уборку.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 1 голос
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона телешоу «Золотая лихорадка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Новая кровь New Blood
Сезон 5 Серия 1
17 октября 2014
Из пепла From the Ashes
Сезон 5 Серия 2
24 октября 2014
Золотой мальчик Golden Boy
Сезон 5 Серия 3
31 октября 2014
Корабль викингов Viking Ship
Сезон 5 Серия 4
7 ноября 2014
Тяжелая сделка Hard Bargain
Сезон 5 Серия 5
14 ноября 2014
Проклятый разрез Cursed Cut
Сезон 5 Серия 6
21 ноября 2014
Голдзилла Goldzilla
Сезон 5 Серия 7
28 ноября 2014
Золотая кровь Gold Blooded
Сезон 5 Серия 8
5 декабря 2014
Колоссальная очистка Colossal Clean Up
Сезон 5 Серия 9
12 декабря 2014
Авария Паркера Parker's Accident
Сезон 5 Серия 10
2 января 2015
Корабль дураков Ship of Fools
Сезон 5 Серия 11
9 января 2015
Груды золота Piles of Gold
Сезон 5 Серия 12
16 января 2015
Золотая дорога Gold Road
Сезон 5 Серия 13
23 января 2015
Разбойник-шахтер Rogue Miner
Сезон 5 Серия 14
30 января 2015
Монстр жив The Monster Lives
Сезон 5 Серия 15
6 февраля 2015
Золотые реки Rivers of Gold
Сезон 5 Серия 16
13 февраля 2015
Замороженное золото Frozen Gold
Сезон 5 Серия 17
20 февраля 2015
Сотни унций Hundreds of Ounces
Сезон 5 Серия 18
27 февраля 2015
Фредди Додж возвращается Freddy Dodge Returns
Сезон 5 Серия 19
27 февраля 2015
Миллионы в золоте Millions in Gold
Сезон 5 Серия 20
6 марта 2015
Вся правда The Whole Truth
Сезон 5 Серия 21
13 марта 2015
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше