Золотая лихорадка (2010), 16 сезон

Постер к 16-му сезону телешоу Золотая лихорадка
Gold Rush 18+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 7 ноября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут

Рейтинг шоу

7.3
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb

Список серий 16-го сезона телешоу «Золотая лихорадка»

Рекорды будут побиты Records Will Be Broken
Сезон 16 Серия 1
7 ноября 2025
Резвые бобры Eager Beavers
Сезон 16 Серия 2
14 ноября 2025
Смелое решение Рика Rick's Bold Call
Сезон 16 Серия 3
21 ноября 2025
Шум в горах Buzz in the Hills
Сезон 16 Серия 4
28 ноября 2025
Выбери мне кого-нибудь, кого можно уволить Pick Me Someone to Fire
Сезон 16 Серия 5
5 декабря 2025
Ласка The Weasel
Сезон 16 Серия 6
12 декабря 2025
Сюрприз Фортуна Surprise Fortunes
Сезон 16 Серия 7
19 декабря 2025
Без выходных No Off Days
Сезон 16 Серия 8
2 января 2026
Паркер приходит в гости Parker Comes Calling
Сезон 16 Серия 9
9 января 2026
Игра с огнем Playing With Fire
Сезон 16 Серия 10
16 января 2026
Новые уровни хаоса New Levels of Chaos
Сезон 16 Серия 11
23 января 2026
На шаткой почве On Shaky Ground
Сезон 16 Серия 12
30 января 2026
Король Кено The King of Keno
Сезон 16 Серия 13
13 февраля 2026
Вальгалла или ничего Valhalla or Bust
Сезон 16 Серия 14
20 февраля 2026
Перебежчики The Defectors
Сезон 16 Серия 15
27 февраля 2026
Молчание шлюза The Silence of the Sluice
Сезон 16 Серия 16
6 марта 2026
Rick's Mess
Сезон 16 Серия 17
13 марта 2026
Like Brother, Like Brother
Сезон 16 Серия 18
20 марта 2026
